JUEVES| EEH anuncia cortes eléctricos en distintas zonas de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Durante varias horas estarán sin energía eléctrica este jueves, 18 de febrero, los habitantes de varios departamentos del país, anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).
Sin embargo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no informó acerca de alguna suspensión de emergencia para mañana.
En las demás zonas del país no hay programación de interrupción del fluido eléctrico, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio.
No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de EEH y ENEE, por cualquier actividad o cambio de último momento.
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¿Qué zonas estarán sin energía?
Departamento de El Paraíso de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Colonia El Arzal Etapa 1 y 2, UNICATH Danlí, Uniplaza y zonas aledañas.
Departamento de El Paraíso de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
UNIPLAZA, HACIENDA DE LOS SEVILLA, COLEGIO CATÓLICO DE DANLÍ, EL JUZGADO, LA CEIBITA, LA FLORENCIA, EL SAUCE, LAS GRACIAS A DIOS, SAN FERNANDO, VALLE VERDE, LA CHILDREN, LA ESTANCIA, HATZA, UNP DANLÍ, HOSPITAL GABRIELA ALVARADO. TAMBIÉN UNATECH DANLÍ, SAN MATÍAS, CONCEPCIÓN, SANTA ROSA, CORRAL FALSO, AGUA CALIENTE, SAN MARCOS ARRIBA Y ABAJO, ASILO DE ANCIANOS SAN JUDAS, ARAULI, LINACA, SAN DE JUAN DE LINACA, EL CACAO, CUSCATECA, LA MAJADA, QUISGUALAGUA, FÁBRICA CAMACHO, EL PESCADERO CUYALÍ, LOS TERRONES, SOGIMEX, COLONIA 24 DE DICIEMBRE, PARAÍSO CIGAR, ITAF, EL PARAÍSO, LOS ÁNGELES, LOS LIMONES, LAS LIMAS.
También estarán sin energía:
EL CANTÓN, ADUANA LAS MANOS, EL VERDUM, EL RODEO, LOS HIGUEROS, SAN CRUZ, ALUACA, SAN ANTONIO DE ALUACA, EL JICARO, MOMOTOMBO, OROPOLÍ, EL CHAGUITE, CORRALITO, COLINA SAN ANGEL, FÁBRICA DE PUROS RAICES CUBANAS, CEDIMEH, FÁBRICA DE PUROS INTERNACIONAL, COLONIA LOS PROFESORES, RESIDENCIAL LA FUENTE.
EN LA LISTA TAMBIÉN ESTÁ IGLESIA LOS MORMONES, COLONIA VILLA PARAÍSO, BUENOS AIRES ARRIBA Y ABAJO, BENEFICIO IMA, LA SAG, FABRICA DE PUROS INDIOS, BARRIO LAS COLINAS, COLEGIO COSME GARCÍA, BARRIO LAS FLORES.
San Lorenzo, Valle de 8: 00 a.m. a 4:00 p.m.
BOMBAS DE AGUA DE LA ALCALDÍA EN EL TULAR, ALDEA EL TULA, ALDEA LA PUENTE, EL PEDREGAL, EL PEDRERITO, ALDEA LA MONTAÑA,EL CHIRCAL,LACOFAICITA, EL GUANACASTE, PASO DE VELA, LA CHILAMATADA, AGUA FRÍA, ALDEA EL POLVO, ALDEA NAGAREJO, PLAYA GRANDE, MACUELIZO, EL VADO, EL ESPINO, EL TOLOLAR, SANTA ERLINDA, EMPACADORA DE MELON SANTA ROSA, EL PAPALON, LA BREA, EL RELLENO.
ASIMISMO, LAS PILAS, PUERTO GRANDE, LA PINTADILLERA, PLAYA LA FLOR, PLAYA LA VIRGEN, PUNTA NOVILLO, COYOLITO, LOS LANGUES, LOS HUATALES, EL JOCOTE, PLAYA EL ZOPE, EL OJOCHAL, PLAYA LAS GAVIOTAS, PLAYA GUAYABA DORADA, PLAYA BLANCA, CIUDAD DE AMAPALA.
SONAGUERA, COLÓN Y TRUJILLO 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
ESCANO, LOS SUREÑOS, LOS MANGOS, LOS MAESTROS, BO. LAS FLORES, LOS MONTILLOS, BO. ARRIBA, EL CENTRO, BO. COTACOL, BO. MONTE FRESCO, LOS LAURELES, LOS CASTAÑOS, COL. 25 DE SEPTIEMBRE, BO. ABAJO, COLONIA MORAZÁN, COL. WILFREDO ORTIZ, BO. SAN MARTIN, COL. PORVENIR, ALDEA LA CURVA DE ISLETA,TOSCA, LEZCANO, Y JUAN LÁZARO.
SABANA DE UTILA,TÍO CUME, UTILA, LORENCITO LA PITA, COFRUTCO. EL TAPÓN, POLITRÓN, TROBADOR, PLANES, EL PORVENIR DE AIDA, TRES LUCES LANZA, PUENTE ALTO, EL PREADO, ALDEA DESCOMBROS, SONAGUERITA, ALDEA LA JIGUA, ALDEA FAUST, ALDEA EL SASTRE, RÍO DE PIEDRA, SABANAS DE LOS SANTOS, CUYULAPA, ALDEA QUEBRADA DE ARENA, ARENA, GIOCONDA, ALDEAGIOCONDA, LORELAY, ALDEA EL CHORRO, ALDEA SABANAS DELORELAY, CHURRUSQUERA, ALDEA EL SEIS, ALDEA EL LIMÓN, ALDEA GUAYABAL, ALDEA LA CUBANA.
También sin energía:
ALDEA PARMAS, AGUA CALIENTE, ALDEA TRUJILLO, NUEVA SINAI, CHACALAPA, PUNTA DERIELES, HOLANDA LINDA, LAS PILAS, CHICHIGUITE, Y LA DANTA. LA LISTA SIGUE CON LOS ÁNGELES, MONTE ABAJO, ALDEA NUEVO MASICALES, RÍO ARRIBA, ALDEA ILANGA. ADEMÁS, NO TENDRÁ EL SERVICIO, ILANGA VIEJO, RIGORES, PANAMA, ALDEA EL COCO, ALDEA IRINEO, ALDEA LAS CABRAS, ALDEA LATHOSA, ALDEA REMOLINO, ALDEA LA BREA.
TELA 9:00 AM a 4:00 PM
ALDEA MEZAPA, ALDEA LOS LAURELES, ALDEA LAS TOMASAS, ALDEA TOLOA, ALDEA TREINTIDOS Y MEDIO SECTOR SUR DE VILLA FRANCA.
Puerto Cortés, Coloma de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.
BARACOA JOHSON, EL BUN, COL. LÓPEZ BONILLA, LA UNIÓN, EL SOFOCO, LOS CRUCES TAPÓN DE LOS OROS, EL BOQUERÓN, LA COLMAN, LOS MANGOS, KILÓMETRO 2, SECTOR LA COOPERATIVA, HONDUCARIBE, CALÁN, KILÓMETRO 6, PALETO, SAUCE, CEDROS, CAOBA, ROBLE, EL OCOTE, SAN JOSÉ DE BRISAS, LA 40, LA UVA, LA JUNTA, LA MORA, GUANACASTALES, REMOLINO, TICAMAYA, NUEVA TICAMAYA, NOLA, KELE KELE, SAVOY, MANACALITO, ALDEA LA PROTECCIÓN, TIBOMBO, MONTEVIDEO, LUPO VIEJO, MEROA 8, MEROA RÍO, EL CHAMPERÍO O TRIUNFO II, MÉLCHER 6 1/2, MĚLCHER 17, EL GUAYABAL I Y GUAYABAL II.