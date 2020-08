Educación: Usar uniforme durante clases virtuales no es obligatorio

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Secretaría de Educación informó a la población hondureña que el uso del uniforme escolar, tanto en las instituciones públicas como privadas, no es obligatorio durante el desarrollo de las clases virtuales.

La aclaración anterior, se deriva luego de que varios padres de familia denunciaran a través de diferentes medios, la exigencia de varios centros educativos en portar el uniforme mientras los estudiantes recibían la impartición de asignaturas.

Por lo que, autoridades de Educación señalaron que el uniforme no «puede ser un limitante para gozar del derecho a la educación». Asimismo, indicaron que ante la situación de crisis sanitaria y económica que se vive actualmente en el país -a causa del Covid-19- la obligación estaba desestimada.

Nuevo contexto educativo

Por otra parte, la Secretaría de Educación, explicó que el uniforme debía ser opcional; basándose en las condiciones económicas de las familias hondureñas.

Y, agregó, que en el nuevo contexto educativo es imposible forzar su uso ya que, los niños y jóvenes, realizan sus labores de aprendizaje desde el hogar.

Por último, establecieron que se mantendrá en continua supervisión a los centros educativos -públicos y privados- para que se cumpla a cabalidad la disposición.

Año académico 2021

De acuerdo al analista en temas educativos, Raúl Peña, el año académico 2021 debe comenzar a planificarse desde ya. Para evitar tanta improvisación y descontrol, tal y como, ha sucedido en este 2020.

Además, aseguró que el actual año lectivo no tendrá manera de salvarse.

«Los trabajos que han hecho los maestros mediante WhatsApp, manteniendo a los alumnos haciendo tareas con los papás en la casa no funcionan. Va a llegar en un momento que van a regalar el año, porque no hay manera de evaluar. No se preocuparon», expresó a medios locales.

De igual forma, sostuvo que ante la falta de acceso a Internet y recursos tecnológicos, no le quedará otra opción a Educación que, promover a los alumnos al siguiente año lectivo.