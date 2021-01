«No quise ser una persona de fútbol porque ya hay demasiadas en Honduras y también demasiados futbolistas, entonces ¿por qué mejor no ser beisbolista?«, dijo Eduardo Díaz pensando sobre a qué se dedicaría, sin imaginarse que apenas a sus 20 años ha podido conocer países como Estados Unidos, México y Panamá gracias al «deporte rey».

Influenciado por su padre quien también jugaba beisbol y softbol, Díaz ha representado a Honduras en diferentes torneos internacionales y describe cantar el himno nacional en territorio extranjero como «algo significativo e inolvidable».

A pesar de reconocer que el pasaporte hondureño limita las oportunidades de jugar profesionalmente en el exterior, el shortstop o campocorto ha conseguido jugar en ligas de alto nivel como la nicaragüense y hasta ser campeón en Guatemala.

El oriundo de Puerto Cortés sueña con llegar a las Grandes Ligas como Mauricio Dubón a quien admira y agradece, pero su amor por la pelota no lo ha hecho abandonar sus metas académicas.

De las tareas en la pequeña escuela Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la ciudad portuaria a realizar un doble play en el diamante de Miami, así es Eduardo Josué Díaz, una de las grandes promesas del beisbol nacional.

¿Cómo inició tu pasión por el beisbol?

Mi pasión por el beisbol inició desde pequeño por que mi papá ha sido beisbolista y softbolista, entonces desde pequeño anduve atrás de él, iba al campo para ver al equipo donde jugaba, por eso empezó el amor a este deporte.

¿Por qué beisbol y no otro deporte?

Cuando tenía siete, ocho años yo practicaba beisbol y también estaba en una escuela de fútbol, pero llegó un momento donde pasaba cansado por hacer las dos entonces mis papás me dijeron que escogiera si fútbol o beisbol.

¿Cuándo te diste cuenta que querías ser un jugador profesional de beisbol?

Me di cuenta cuando tenía 14 años, mi entrenador habló conmigo y dijo que podríamos trabajar para llegar a jugar profesionalmente y vivir de eso. «Vos tenés las condiciones» me dijo, luego habló con mis padres y me dieron el apoyo.

¿Qué entrenadores te han ayudado a llegar donde estás?

Hubo varios, pero claro el primero fue mi papá, él me enseñó cómo tirar una pelota y me dio escuela en casa. Ya en equipos menores apareció Alberto Mendoza, quien fue primer entrenador y luego vinieron unos nicaragüenses al país: Armando Cano y después su hermano Luis Cano.

En 2014 Luis Cano fue quien me impulsó a ser un jugador profesional, fue con él que me terminé de desarrollar. En mi etapa más importante en beisbol fue él quien estuvo, me apoyó y entrenó.

Yo entrenaba de 2:00 a 5:00 de la tarde con el equipo y luego me quedaba con él entrenando de 5:00 hasta que nos lo permitiera la luz del día.

¿Admirabas a algún beisbolista cuando eras niño?

Sí, la verdad que he admirado muchos, pero el único con el que dije «quiero ser como él» era a mi papá.

¿Qué dijo tu familia cuando le dijiste que querías ser beisbolista?

Gracias a Dios siempre he tenido bastante apoyo de mi familia en mi carrera deportiva. Siempre mi mamá y papá estuvieron apoyándome, siempre estuvieron dándome ánimos y ellos están contentos porque han visto el cambio en mí, tanto emocionalmente, deportivamente, como costumbres en mi vida que cambian.

¿Cómo descubriste tu posición?

A mí siempre me gustó el catcher porque mi papá es catcher, pero yo siempre jugué de shortstop debido a situaciones de equipo me quedé, me terminó gustando y me desarrollé bastante bien en esa posición.

¿En qué ligas y equipos has estado en tu carrera?

En ligas menores estuve en IMDEPOR hasta mis 16 años, ya a los 17 me fui a Nicaragua y allá jugué con los Indios del Bóer, después con la Fuerza Aérea de Tegucigalpa y en selecciones donde me he mantenido jugando.

Recientemente jugué en Guatemala en la liga de Beisbol Invernal Guatemalteco con el equipo de Lobos y quedamos campeones en una serie de cinco partidos contra Marineros.