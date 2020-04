Eduardo Atala: “Hay patrocinadores que se están retirando”

TEGUCIGALPA.- Eduardo Atala, presidente del Fútbol Club Motagua, se refirió este miércoles a la posible decisión que podría tomar la Liga Nacional, con respecto al torneo Clausura 2020 por la crisis del Coronavirus.

Y es que el dirigente, aseguró que tras el parón que sufre la liga, varios de los patrocinadores, están retirándose, algo que afectaría a la institución económicamente.

“Ya hay cinco equipos que estamos pidiendo que la liga tome decisiones. Vida es el equipo que más está solicitando esta situación; nosotros por solidaridad estamos apoyando este tema y porque creemos que ya se debe tomar una decisión de la liga, está también Real Sociedad, Platense y Honduras Progreso”, inició diciendo Atala a Radio Cadena Voces.

Agregando que, “Ya se envió la carta, podemos estar los diez presidentes de los equipo y sea esa reunión vía internet, para tomar determinaciones, eso no implica que Motagua esté interesado en que le den el campeonato, porque eso es una decisión que tiene que salir de la mayoría de los equipos”.

¿Qué equipos irán a la Liga Concacaf?

Eddy aseguró que en estos momentos, lo más importante para la liga es decidir que equipos estarán en la Liga de Concacaf.

“Lo más importante acá de decidir quién gana o quién va a CONCACAF, es tomar una decisión ya, porque aquella que se tomó de que el uno de mayo volvían lo equipos a una pretemporada y el 16 a continuar el campeonato es obsoleta”, expresó Atala.

Sobre declarar campeón a Motagua: “Motagua está en una posición en la que pareciera que quisiéramos tomar ventaja en esto y decir… miren que se acabe el campeonato ya, y démosle el título a Motagua, pero eso realmente no va a suceder solo porque nosotros lo pidamos; tiene que haber un consenso de qué hacer”, lanzó.

Y siguió: “Yo no tengo una solución, es más no creo que haya alguien en la Liga Nacional o en Honduras que haya estado preparado para este evento que estamos viviendo y sepa qué hacer, ni FIFA sabe qué hacer, tampoco lo sabe la CONCACAF y por ende los equipos no sabemos, entonces debe haber un consenso de interés de todos los clubes”.

El posible regreso a la acción

“No hay ningún equipo de la liga nacional o del mundo que diga de la noche a la mañana que está listo para jugar, ya todo en la preparación física se ha perdido, no es lo mismo que los jugadores trabajen en sus casas que en un campo de fútbol, tampoco es que en una semana o quince días van a recuperarse”, opinó.

Los patrocinadores anuncian su retiro

Por otra parte, Atala, contó que “los patrocinadores también tienen por qué quejarse ya que no estamos vendiendo ningún producto en este momento, no le podemos dar a nuestros patrocinadores la exposición que ellos pagan porque no estamos jugando ni entrenando, por eso ya hay cartas de patrocinadores que se están retirando”.

“Toda la parte del sector privado, hablo de las empresas están cerradas, eso tiene un alto costo en lo económico y es claro que quieran reducir costos; y esto repercute en los equipos que vamos a entrar en una crisis muy fuerte”, cerró el presidente del club capitalino.

