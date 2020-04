Economistas proponen tres alternativas para enfrentar crisis por Covid-19

SAN PEDRO SULA. El Colegio Hondureño de Economistas (CHE) de la zona nor-occidental de país propuso al Gobierno tres proyectos para ayudar a los ciudadanos que están si trabajo, sin dinero y pasando hambre debido a la crisis por el Covid-19 en Honduras, alternativas que van «más allá de una bolsa solidaria».

En es sentido, Rafael Delgado Elvir, miembro del CHE, señaló que dos de los tres planteamientos hechos al Gobierno parten desde una urgente reestructuración del Presupuesto General de la República, y el último requiere el apoyo y solidaridad de la banca.

De acuerdo a los economistas, estas propuestas hechas al Gobierno son adecuadas, ya que no requieren de ningún endeudamiento adicional, y se pueden hacer de manera oportuna si se comienza a trabajar desde ya.

«Cuesta mucho dinero, pero creemos que el Presupuesto General con el que contamos actualmente tiene suficiente espacio. Si recortamos el gasto superfluo y si recortamos la corrupción, se cubrirían las necesidades urgentes de la población hondureña«, dijo Delgado Elvir.

Relacionada: COHEP preocupado por desempleos en el norte; Gobierno no da respuesta

Proyecto 1. Aliviar necesidad alimentaria de la población

Una vez reestructurado el Presupuesto, señaló Delgado, se podrá crear un programa de apoyo a todos los hondureños en situación vulnerable.

Las personas en «situación vulnerable», como lo dijo el economista, son aquellas que no tienen un salario fijo o que suspendieron de sus trabajos hasta que la crisis termine.

Esta situación provoca que en medio del toque de queda absoluto por el Covid-19, los ciudadanos no obtengan ingresos económicos para abastecer sus hogares de alimentos.

«Recodemos que hay una gran parte de la población hondureña que no está saliendo a trabajar y que subsiste del trabajo diario. A esa gente vulnerable es donde debemos llegar con una estrategia efectiva más allá de una bolsa solidaria«, declaró el economista.

Lea: Covid-19: préstamos con Cámaras de Comercio, sugiere economista para pagar salarios

Proyecto 2. Programa de subsidio al empleo

El segundo programa que el CHE propuso al Gobierno es uno de subsidio del 50 % a los pequeños, medianos y micro empresarios del país, los más golpeados por la crisis y que no pueden pagar los sueldos a sus empleados.

Las pequeñas empresas, al no estar en operaciones, tampoco generan ingresos, y al no generar ingresos, no les pueden pagar a sus trabajadores, lo que se traduce en más «personas vulnerables» a nivel nacional.

«Hay alrededor de 700 mil empleos ligados a las pequeñas empresas. Estos empresarios tampoco están trabajando, pero tienen una obligación con sus colaboradores. De ese modo es que proponemos, desde la Política Fiscal, un subsidio de al menos el 50 % del salario mínimo legal», señaló Delgado.

Proyecto 3. Plazo de tres meses a deuda con bancos

Por último, y con la colaboración de los bancos del país, Delgado sugirió que se debe pasar a una moratoria de hasta tres meses, que es el tiempo que duraría el Covid-19 en Honduras.

«Debemos pasar a una fase de reducciones de sustanciales en las tasas de interés. El Banco Central ya mandó la primera señal y hubo una reducción de la tasa de política monetaria. Esa debe reflejarse en una reducción de las tasas de mercado», cerró el economista.