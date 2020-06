Economistas apoyan idea de no aumentar deuda política

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El economista, Claudio Salgado, se pronunció a favor de la idea que planteó este miércoles el presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, que la deuda política no debe sufrir ningún tipo de aumento peor en esta situación de crisis que vive el país por la propagación de la COVID-19.

“Yo lo comparto y estoy de acuerdo porque aumentar el precio del voto de 30 a 60 lempiras no puede ser”, dijo Salgado a Tiempo Digital.

De igual forma, el experto manifestó que los partidos pequeños se meten al ruedo electoral solo para obtener dinero de la deuda política. Y no verdaderamente para ayudar a crecer la democracia del país.

“Si ellos sacan cinco mil votos tienen derecho actualmente al 30 % del que sacó mayor votación. No importa que hayan sacado solamente cinco mil votos, ellos tienen derecho al 30 %. Entonces, eso no se puede porque partidos como VAMOS, PAC, o la Alianza Patriótica esos más bien ganaron se fueron arrastrados por el mayor y no puede ser que lo vean como un negocio”, enfatizó el entendido en el tema.

Aumento en deuda política incrementa gasto público

Por lo anterior, Claudio Salgado señaló que entre 15 y 20 andan los partidos políticos nuevos y estos lo que harán, en el próximo proceso electoral, será vender las credenciales y agenciarse ese dinero de los votos.

“Un incremento en la deuda política significa que va a elevar el gasto público. Muchos van a conformar partidos para agenciarse ese dinero. Con que solo saquen un voto tienen derecho al 30 % de la deuda política. Asimismo, todo partido tiene derecho a un diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Entonces, tenemos el ejemplo de Cruz Ascencio que se fue para allá y no sacó ni tres mil votos. Todos salieron beneficiados y todos esos pequeños partidos recibieron entre 7 y 10 millones de lempiras”, reiteró el entrevistado.