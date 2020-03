Economista recomienda detener el cobro de servicios públicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El economista, Luis León, recomendó no cobrar los servicios públicos debido a la falta de ingresos debido a la época de crisis a causa del Covid-19 en Honduras.

En ese sentido, el especialista manifestó que se debe considerar primero que en Honduras la mayor parte de la población que tiene un empleo, se encuentra bajo la contratación de la micro, pequeña y mediana empresa.

De esa forma, explicó: “Ellos son quienes de manera directa están sintiendo el efecto del Covid-19. Yo creo que esto se traduce en una falta de ingresos de las familias”.

En estos momentos de crisis, las personas no pueden cubrir ni siquiera las necesidades básicas de sus hogares, peor pagar préstamos o servicios públicos que comúnmente hacemos con nuestros ingresos, así lo expresó el economista.

“Las medidas que debemos tomar de manera inmediata es suspender el pago de los servicios públicos. El Estado de Honduras debe entender que debemos entrar a un proceso de apretarnos la faja todos”, argumentó.

“Hay que mitigar el impacto del pago de los servicios públicos”

Por otro lado, el economista manifestó que es importante que los sectores reconozcan que en estos momentos no se puede la recolección tributaria y todo tipo de recolección por parte de las empresas no puede ser óptima en este tiempo.

Además, recalcó que lo correcto es generar las condiciones para que todas estas micro y medianas empresas que están cerradas debido a las medidas tomadas por el Gobierno, puedan mitigar el impacto al parar el pago de servicios públicos.

“Al final esa es la principal preocupación de la población. Yo no dudaría de que si no se paga la energía eléctrica la corten. Es una decisión el Estado seguir con la facturación, pero no la vamos a cortar, entonces sería una buena medida”, señaló.

“No se deben cobrar intereses”

Respecto al tema de los servicios públicos, también la diputada Edinora Brooks, dio su opinión y manifestó que en estos momentos hay mucha gente que no está recibiendo entrada económica como para realizar sus pagos.

“Alrededor del 70% de la población vive en pobreza, otro porcentaje está subempleada, y aun los que están empleados en empresas privadas actualmente están casi inestables. Todos estamos expuestos a que al final no hay dinero”, resaltó.

La congresista señaló que, si bien es cierto, tanto la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), están en graves problemas económicos. Sin embargo, lo mejor sería “hacer una selección de las personas con menos estradas para que a ellos se les pueda no cobrar estos meses”.

“Si no se va a poder dejar de cobrar, que por lo menos no se cobre ahora, si no que en los próximos seis meses ir pagando lo consumido. Además, ir pagando en cuotas la cantidad que no se pagó y sin cobrar intereses”, agregó Brooks.