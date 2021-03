Economista: “El próximo Gobierno tendrá que hacer un reajuste fiscal”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Para el economista, Claudio Salgado, el próximo Gobierno tendrá que hacer un reajuste fiscal, para estabilizar la economía del país, que ha sido impactada por la pandemia del covid-19 y las tormentas Eta e Iota.

En ese sentido, explicó que lo que usualmente hacen los gobiernos para reajustar las finanzas es disminuir la inversión social en educación y salud. Sin embargo, dijo que genera preocupación, debido a que eso es lo que debería fortalecerse aún más cada año, con el presupuesto general.

“Todo parecer indicar que esa será la tónica, el próximo gobierno va a tener que hacer este ajuste a las finanzas públicas, lo que podría indicar una mayor carga de impuestos”, señaló.

El experto indicó que los gobiernos salientes hacen obras y regalan subsidios para mantener el poder. “Estamos viendo que el gobierno quiere dar una sensación falsa de bienestar incrementando ciertos proyectos”, agregó.

Gasto público en elecciones

También afirmó que en un año electoral como este, generalmente el gobierno se excede, en cuanto al gasto público, por querer mantener el poder.

“No se descarta un nuevo trancazo en los impuestos, porque el Gobierno tiene que recuperar los gastos de las elecciones internas”, añadió

Por otra parte, el economista informó que en abril el Consejo Técnico Consultivo se reunirá con autoridades españolas. Explicó que ellos ayudarán a contribuir con ideas para la reconstrucción del país tras el paso de las tormentas.

No obstante, apuntó que los cooperantes internacionales no estarán muy entusiasmados en vista de que Honduras está siendo muy mencionado a nivel internacional, porque no impera el Estado de derecho.

