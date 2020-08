Ebal Díaz asegura que Salud pone «excusas para no procesar pruebas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras las declaraciones de la jefa de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, donde sugirió a Ebal Díaz no hablar de la situación del Laboratorio de Virología si no está bien enterado, el ministro de la presidencia aseguró que son simples excusas.

Díaz, mediante una entrevista, comentó que había leído en algunos medios de comunicación sobre las declaraciones de Pavón y su reclamo de más insumos para poner a funcionar el laboratorio, pero sugirió que se lo pida Salud.

Agregó que él había presentado un reclamo hace algunos días a la SESAL, por el bajo procesamiento de las pruebas; según Díaz, se les ha brindado todo el apoyo y aún así los resultados tardan 14 días o más. «A la Secretaría se le han dado los insumos», dijo.

«La gente puede creer que es cuestión política el no querer realizar las pruebas. Eso no es cierto, yo lamento que hayan ‘excusas’ para no procesar las pruebas», comentó el ministro.

Respuesta directa

Ebal Díaz dejó en claro que no se iba a referir a ninguna persona en particular, que su reclamó no era para la doctora Pavón, sino para la SESAL. Puesto que se les brindan los recursos y es su problema cómo los manejan.

De «inadmisible» calificó que hagan pruebas PCR y no entreguen pronto los resultados o no den explicaciones al respecto.»Mi posición es relacionada a la institucionalidad, la ministra de Salud es la que tendría que responder», exigió.

Invitación al Laboratorio de Virología

La doctora Karla Pavón, dentro de su indignación y reclamos por no contar con los insumos para el procesamiento de las PCR, invitó al ministro de la presidencia a visitar el Laboratorio de Virología para que conozca cómo se vive la situación.

Díaz, por su parte, le contestó que «sería bueno que me invite la ministra de Salud».

«Es la ministra que me tiene que llevar a ver el tema del laboratorio y la práctica de las pruebas; si ella me invita yo voy a que me muestre y le muestre al pueblo hondureño que es lo que se ha hecho en el Laboratorio Nacional de Virología», añadió el ministro.

Pavón respondió con indignación y dejó claro que está en ese puesto por sus capacidades y no por ser miembro del Partido Nacional.

