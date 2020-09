Ebal Díaz anuncia que podría participar en las elecciones de 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ministro de la presidencia, Ebal Díaz, confirmó este día que está pensando en participar en las próximas elecciones de 2021.

La noticia la dio a conocer en un medio televisivo sampedrano, en el cual, aseveró que tiene aspiraciones políticas; por lo que, ya está discutiendo y analizando su posible candidatura con diversos líderes políticos.

«Ahorita estamos haciendo una tarea de exploración territorial y también hablando con los liderazgos departamentales», expresó Díaz.

Asimismo, añadió que según la decisión que se tome, se hará un anuncio en los próximos días. «En el plano personal, estamos nosotros haciendo un recorrido, hablando con los liderazgos y próximamente vamos a hacer el anuncio de la decisión que tomemos».

De igual forma, indicó que de lanzarse en algún movimiento del Partido Nacional, tendrá que renunciar a su cargo como ministro de la Presidencia; tal y como, lo manda la Constitución de la República.

«Los que aspiren o aspiremos (si yo voy en ese grupo), tendremos que retirarnos del gobierno», subrayó.

«JOH no volverá a reelegirse»

Por otra parte, Ebal Díaz, aprovechó para dilucidar algunas dudas de la población respecto a una posible reelección del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

«Quiero responder a mucha gente inquieta si, ¿el presidente Hernández va a volverse a lanzar? El presidente Hernández termina y entregará la presidencia de la República el 27 de enero de 2022, a quien el pueblo hondureño elija en las próximas elecciones generales», señaló.

A la vez, reiteró la importancia de no generar conmoción en el pueblo hondureño. «Eso es muy importante no olvidarlo. Y mandar el mensaje de que ojalá haya madurez política en todos los partidos y que no volvamos a tener una elección como la de 2017; llena de violencia, saqueos, tomas de carretera por no reconocer los resultados electorales».

Díaz es del criterio que, los comicios de 2021 deben ser un motivo de «fiesta» para el país y, no una problemática más. Por ende, pidió «mayor madurez», con el objeto de brindar a la población una fiesta cívica y no «un trauma«.

