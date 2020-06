Dybala coquetea con el Barcelona: «Es un gran equipo; con Messi es mucho mejor»

REDACCIÓN. Dybala es de esos jugadores poco vistos en la actualidad: no muy rápido, dotado de técnica y con visión de juego impecable. Otros, décadas atrás, lo definirían como «el enganche».

Es por eso que muchos clubes europeos han puesto la mirada en el actual jugador de la Juventus de Italia. Equipo con el que ha ganado varias Serie A y jugado algunas finales de Champions. No obstante, a pesar de que instituciones como el Manchester United y Tottenham han pregunto por La Joya, el mismo jugador confesó en qué equipo le gustaría jugar si le tocara salir de la Vecchia Signora.

“La verdad es que Barcelona es un gran equipo en todo el mundo. Y con Messi, aún más grande”, dijo el zurdo. Aunque, aclaró que vestirse de azulgrana “sería muy agradable. Pero la Juventus también es un club increíble, muy grande, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores”.

Actualmente, Dybala cuenta con contrato en el conjunto bianconero hasta mediados de 2022. Pero el argentino está consciente que de mantener un gran nivel, las opciones podrían surgir.

“Me queda un año y medio en mi contrato, lo cual no es mucho, y entiendo que con todo esto que ha sucedido (coronavirus) no es fácil para el club. Otros jugadores también han renovado. En algún momento, puede haber una posible renovación, pero depende de la Juventus”, explicó la Joya.

Dybala advierte medidas contra el racismo

Más allá de analizar su presente futbolístico, Dybala también se sumó al debate que se generó en el mundo por la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que fue asesinado por un policía en Minneapolis, Estados Unidos, en relación a los casos de racismo.

En este sentido, remarcó el valor que tuvo su familia en su crianza. «Afortunadamente, mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por el color de su piel”.

En abril del año pasado, el delantero de la Juventus Moise Kean fue sometido a cantos racistas por una fracción de simpatizantes del Cagliari en un encuentro del Calcio italiano. Dybala recordó dicho incidente y se refirió al mal momento que tuvo que atravesar su compañero.

“Realmente no fue fácil para él. He experimentado varias situaciones de racismo con otros compañeros de la Juventus en otros estadios”, remarcó.

Finalmente, La Joya advirtió que si las autoridades no toman medidas distintas para erradicar esta aberración en el fútbol, los jugadores serán los que comiencen a tomar medidas.

«Si no es así, seremos nosotros los jugadores los que tendremos que tomar medidas en nuestras propias manos para que esto no continúe sucediendo. Estamos hablando de uno de los campeonatos más grandes del mundo, donde millones de personas están viendo y si ven que hay racismo y no se toman medidas, la gente se envalentona y continúa haciéndolo”, concluyó.