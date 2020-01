La dura crítica de Héctor Vargas contra Yustin Arboleda por firmar con Olimpia

EL PROGRESO.- Héctor Vargas, técnico de Marathón, habló la noche de este sábado sobre la salida del delantero colombiano Yustin Arboleda, para incorporarse a las filas del Club Olimpia Deportivo.

Y es que, Marathón piensa armarse de la mejor manera posible, para así buscar una oportunidad en las vueltas del torneo Clausura y poder meterse en la Pentagonal.

«Aquí lo que se busca es ponerse bien en forma, se está trabajando en dos turnos, se tendrá tres amistosos», inició diciendo tras jugar un amistoso ante el Honduras Progreso a beneficio del jugador Mariano Acevedo, diagnosticado con Guillain-Barré.

Asimismo, fue consultado tras la salida del colombiano de 28 años, Yustin Arboleda, quien decidió firmar contrato con Olimpia.

«Son decisiones de cada jugador, cada quien busca donde estar cómodo y bien económicamente, yo estoy aquí porque me siento bien, me ofrecieron tres veces más de lo que gano aquí y no me fui, entonces no hablemos de lealtad”, expresó.

Y agregó “Estoy aquí por la gente que me abrió las puertas cuando salí del Olimpia; yo dije que es desleal porque al club le quedaban más de 100 mil dólares cuando le salió una oferta de Colombia y no aceptó», expresó Vargas.

Además aseguró que el jugador tenía “el techo demasiado alto, la economía del club no está como nosotros queremos, hay que buscar vender jóvenes», mencionó.

Sobre los fichajes

El León de Formosa cree que tiene un buen plante para competir en este torneo que está próximo a comenzar, y habla de la situación de Esteban Espíndola y la del posible regreso de Cristian Cálix.

«Lo más seguro es que se quede (Espíndola), más la llegada de Volpi y Cálix, que mañana o pasado se resuelve»,dijo el timonel verdolaga.

Y siguió: «Esteban ya entrenó con nosotros, está un poco tocado, ya se habló con él, tenía esa posibilidad, tiene contrato con el equipo».

Por otra parte, dice que quiere tener un buen arranque en este torneo. «Marathón llega bien, yo soy de los que tiene que arrancar bien, por eso son estos amistosos. Estamos para pelear el primer lugar y las vueltas».

Lo dijo

Vargas está muy seguro que ellos no son favoritos al título y disparó contra el Olimpia que dirige su compatriota Pedro Troglio.

«Cómo no va a ser favorito si tienen una inversión tres veces más que la de nosotros, con esa plantilla hubiese ganado el campeonato con más puntos de diferencia», cerró.