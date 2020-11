Marlon Duarte: “No hay impedimento, Yani Rosenthal va a ser inscrito”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. No existe fundamento jurídico que impida que el empresario Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo sea inscrito como precandidato a la presidencia ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), aseveró el abogado Marlon Duarte.

Según el jurista, oponerse a la participación de un contendiente que lidera las encuestas denota miedo. Además, externó que hay dos puntos por los que no hay posibilidad alguna de que despojen al líder liberalista de una aspiración presidencial.

Duarte: Yani no violenta los estatutos

En primera instancia, aseguró que pretenden inhabilitar a Yani con una figura jurídica que no aplica al caso.

El abogado recordó que algunos detractores plantean que el Código de Ética del CCEPL establece que las personas condenadas por delitos contra la administración pública o que tengan que ver con narcotráfico o lavado de activos no pueden estar incluidos en las planillas.

Empero, hizo hincapié en que, en ningún momento, Yani recibió una condena por ese causal. «Es tanto así, que si el abogado Rosenthal hubiera sido condenado, no estaría aquí; a las personas que se les sentencia por esos delitos les dan penas grandísimas en Estados Unidos«, manifestó el experto.

Instancias superiores favorecerían a Yani

Como segundo punto, Duarte explicó que, aunque el CCEPL prosiga en su pretensión y emita una resolución en perjuicio de Yani, no sería algo definitivo.

«Aunque haya una resolución particular (no consensuada), no está escrito en piedra. También existen otros órganos que regulan estos actos, como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)«, aclaró.

¿Miedo?

Además, el entrevistado opinó que entre los simpatizantes liberales no debería haber temor alguno; eso puesto que al final, lo que buscan es que el partido gane a través del candidato que genere más votos.

«Como liberal usted va a apoyar al candidato que tenga más auge, más adeptos. Pero, si usted viene a decir que no quiere inscribir al candidato que va arriba en las encuestas, eso no es de un liberal, es de una persona egoísta«, cuestionó.

Duarte dijo que no existe ningún fundamento de derecho para que Yani no compita en las elecciones internas. «Es un hecho que el abogado y su movimiento serán inscritos«, externó.

