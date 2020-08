CORTÉS, HONDURAS. La actualización de casos de Covid-19 en el país que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) da a diario, podría estar provocando una ilusión a la ciudadanía, y hacer creer que la curva epidemiológica está disminuyendo.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, hizo un llamado a la población para que no se confíe de los números que brinda dicha entidad gubernamental, y también explicó por qué.

Y es que, según el galeno, los números que SINAGER coloca cada noche en cadena nacional no son confiables, pues solo dejan en evidencia la disminución de muestras de hisopado procesadas.

Cabe señalar que Honduras, luego de cinco meses de pandemia, todavía no consigue mantener una cantidad estándar de PCR al día, sino que, a veces pueden ser 1,000, otro día 2,000, y al siguiente 1,500, situación que dificulta todavía más conocer realmente en qué punto de la pandemia se encuentra: pico, meseta o aplanamiento.

Por tal razón, Umaña advirtió a la ciudadanía que no debe confiarse, que no debe bajar la guardia, pues puede ser que realmente no exista tal disminución de nuevos casos de Covid-19.

“Hoy llamo a la población que no baje la guardia. No hay tal descenso de casos”, escribió Umaña a través de su cuenta personal de Twitter.

De este modo, lo que el Gobierno está provocando, según el doctor, es un “aplanamiento artificial de la curva”.

“Al hacer menos pruebas, se aplana la curva artificialmente”, así que, “extreme medidas de bioseguridad”, exhortó él.

Salud asegura descenso de casos

Cabe recordar que ayer, la jefa de la Región Metropolitana de Salud No. 20, informó sobre un supuesto descenso de un 42 % de nuevos casos de COVID-19 en San Pedro Sula.

“Tenemos a la fecha un total de 734 nuevos casos notificadas en la semana epidemiológica número 31 en relación a la 30 estamos viendo un descenso de 31 casos que representa un 42 %”, dijo Villatoro.

