TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Jugar con pelota adelantada» pidió este jueves a las autoridades y la población hondureña el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

El galeno se refirió al panorama sanitario que le espera a la nación ante las elecciones primarias que se estarán llevando a cabo el 14 de marzo. Explicó que las realidades contrastan entre el Distrito Central y la capital industrial.

Umaña recordó que fue entre mayo y junio de 2020 que se registró una estabilización en la curva de contagios y ocupación hospitalaria por COVID-19 en San Pedro Sula. Subrayó que lo mismo está ocurriendo en este momento.

«En nuestras salas de hospitalización ya hay una estabilidad. Si bien hay contagios elevados, no está tendiendo al alza», expresó. Sin embargo, hizo hincapié en que «no hay que bajar la guardia» ya que se aproxima el punto cúspide del proceso electoral.

De igual interés: COVID-19: Aglomeraciones masivas aumentarán positividad a 50 %, advierte Salud

Calamidad en la capital

Empero, el anestesiólogo se mostró preocupado por la situación que aquejan Tegucigalpa y Comayagüela. Advirtió los gráficos del coronavirus van hacia arriba en la capital y todo podría empeorar.

«Hacia ustedes (los capitalinos) va ese monstruo que se los quiere devorar. Están en alto contagio, los centros están colapsados y los triajes no tienen cupo para quienes necesiten más de 15 litros de oxígeno», describió inicialmente.

«Las elecciones van a disparar aún más la curva y si no fortalecen la red de oxígeno de alto flujo (los hospitales) van a tener muchas complicaciones y van a fallecer muchos pacientes en triajes y calles«, agregó Umaña.

Por lo que, exhortó a los encargados a ejecutar un plan de preparación para el día de contienda. Dijo que es necesario mejorar las salas de hospitalización, como la del Hospital Escuela y la del San Felipe, y hacer adecuaciones sobre los hospitales móviles.

«Abran la ‘lata’ móvil y pasen pacientes de otro tipo de patología, usen esas 60 camas y hagan otra sala de alto flujo en otro hospital», sugirió.

Llamado a autoridades electorales

Además, Umaña pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que comience una campaña de educación para los votantes. Les instó a que expliquen cómo será el procedimiento de la fila y quién estará dando las mascarillas.

También dijo que se debe definir cómo se trasladarán las personas y gestionar el acompañamiento de la Policía Nacional para que esa fuerza de seguridad realice una vigilancia constante.

«Debe haber supervisión para que esos pick-ups no lleven de 20 a 30 personas, que los camiones no lleven gente como ganado y que en los buses no vayan como sardinas en lata», aseveró.

Finalmente, opinó que las elecciones no son negociables ya que no puede suspenderse el proceso democrático local, pero sí pueden llevarse a cabo de una manera segura.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.