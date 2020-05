Dr Santos luego de testificar en el MP: Querían que les aportara las pruebas y nombres

CORTÉS. HONDURAS. El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, fue llamado por el Ministerio Público (MP) de San Pedro Sula a declarar como testigo luego de una denuncia que él mismo hizo, en torno a la sobre-valoración de las pruebas rápidas para detectar Covid-19.

«Me llamaron como testigo por una noticia criminal, de la alteración del costo de las pruebas rápidas, y pues, solo di la misma información que anteriormente di públicamente», dijo en primera instancia.

Pero, ¿en qué consiste la denuncia?

¿En qué se basa el entrevistado para sus señalamientos? Según dijo el galeno, él conoció como un empresario sampedrano quiso comprar pruebas para donarlas al Hospital Marino Catarino Rivas (HMCR), mismas que costarían, desde China, cinco o cuatro dólares cada una. Pero… en Honduras aquí hasta para donar hay trabas.

«Él quería comprar 2 mil 500 pruebas para regalarlas al Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR). Buscó el contacto en China y, puestas en Honduras, le costaban entre cuatro y cinco dólares. No obstante, cuando intentó traerlas, le dijeron que sólo podía comprárselas a las personas autorizadas (los empresarios)», contó.

Y bueno, esas «personas autorizadas» fijaron un precio de 100 dólares para cada prueba, es decir, entre 96 y 95 dólares más.

«Entonces se contactó con esas personas para preguntarles cuál era el mecanismo. De cinco dólares, pasaron a costar 100 dólares cada instrumento. Es decir, tenían una ganancia de 95 dólares», denunció Santos.

«MP debe investigar»: Dr. Santos

No obstante, según comunicó el doctor al salir de las oficinas del MP, los investigadores de esa entidad del Estado esperaban que él conociera cuáles son las «personas autorizadas» que venden dichas pruebas a ese costo, lo cual él desconoce, y les dijo descubrirlo es trabajo de ellos.

«No soy investigador, no me veo en la obligación de ser yo quien tenga que hacer las investigaciones, sino el MP. Yo se los manifesté, porque quieren que yo les diga qué empresas son, dónde están… yo no tengo esa información. Esa información la tendrán que investigar haciendo uso de sus facultades, pero parece que aquí en Honduras, cuando alguien da la voz de alarma de que algo malo está pasando, esa persona debe también aportar las pruebas, ser el investigador y juzgar, si es posible, a los denunciados, y eso no es así», lamentó el galeno.

