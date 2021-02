«Viene el vacunazo»: doctor lanza advertencia por adquisición de dosis contra COVID

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El doctor Eliud Girón señaló que se avecina el «vacunazo», y varias personas que escucharon su aseveración empezaron a responder ante lo declarado por el galeno, generando así controversia.

«Si son los mismos actores que compraron los hospitales móviles, que Dios nos agarre confesados porque viene el vacunazo en camino», expresó Girón en medios locales.

Debido al aumento de casos en el país, el pueblo hondureño se mantiene a la expectativa de la llegada del primer lote de vacunas anticovid al territorio nacional. Inicialmente, las autoridades informaron que el ingreso del fármaco sería en la última quincena de febrero, sin embargo, en los últimos días anunciaron que hubo un retraso. Sin embargó, este día se informó que Israel hizo una donación que permitiría vacunar a 2,500 miembros que integran el personal de primera línea.

Ante esa situación, el galeno dijo que el deseo de todos los hondureños es que las vacunas vengan, pero que también haya transparencia.

«Que no nos vayan a estafar, que no traigan vacunas sobrevaloradas y que no las compren en el mercado negro. China ya advirtió que están falsificando vacunas”, señaló el profesional de la medicina.

Expertos deben manejar compra de vacuna

Asimismo, objetó que el Congreso Nacional dio un cheque en blanco para que cualquier institución pueda comprar «a la zumba marumba». A su criterio, eso daría paso a un mal manejo de fondos el país.

«¿Qué saben ellos de comprar jeringas o vacunas? No son expertos y que no nos vayan a salir como con los hospitales móviles”, reiteró el doctor.

Desde una perspectiva más general, dijo que debe ser la Secretaría de Salud quien compre las vacunas, pero aclaró cómo. «Tiene que ser un grupo de expertos en vacunación, que no tengan nada que ver con asuntos políticos», reafirmó.

Respecto al papel que debe desempeñar la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Girón sugirió que mejor se dedique a otras cosas y no a la compra de las vacunas. Esto, debido a que, la adquisición de fármaco le compete a la Secretaría de Salud.

«El problema no es si es compra directa o licitación, el tema es de honestidad y credibilidad», concluyó el médico.

