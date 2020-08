Dos días en la Historia: Esto aconteció un 28 y 29 de agosto de…

1885: Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta.

1898: en Estados Unidos se funda la empresa Goodyear.

1928: En Honduras se constituye el Club Deportivo Motagua. Fue fundado oficialmente bajo el nombre de Club Deportivo Motagua y actualmente registra en su palmarés la obtención de 27 títulos oficiales a nivel nacional e internacional —incluyendo la época semiprofesional del balompié hondureño—, Motagua es considerado uno de los clubes más emblemáticos y laureados del país y, por tal motivo, está incluido entre los «cuatro grandes del fútbol hondureño».​ A lo largo de su historia, ha logrado la conquista de 17 títulos de Liga, uno de Supercopa y uno de Copa. Sumado a eso, en el 2007 consiguió el último torneo de clubes de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) derrotando a Saprissa.​ El Motagua juega sus partidos de local en el Estadio Nacional.​ Mientras que los entrenamientos de la plantilla se llevan a cabo en el Complejo Deportivo Pedro Atala Simón, propiedad del club.13​ Junto a su tradicional rival, Olimpia, protagonizan el Clásico del fútbol hondureño, evento deportivo que es considerado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) como el «derbi de mayor tradición en Honduras».​ De igual forma, sostiene rivalidades significativas con Marathón, club con el que disputa el Clásico de las M’s, y Real España. Es, junto con Olimpia, Marathón, Real España y Vida, uno de los únicos cinco clubes que han disputado todas las ediciones de la Liga Nacional,16​ de la cual ocupa la segunda posición histórica —en cuanto a estadísticas generales y cantidad de títulos obtenidos.​ La FIFA reconoce a Motagua como uno de los dos clubes hondureños que figuran entre el listado de «clubes clásicos del mundo», al igual que su acérrimo rival Olimpia.

1929: el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo.

1949: en Semipalatinsk (Kazajistán) la Unión Soviética detona su primera bomba atómica (la octava en la Historia humana), con el nombre clave RDS-1 (Primer Relámpago). Los espías estadounidenses la habían denominado Joe-1.

1966: en San Francisco (Estados Unidos), The Beatles realizan su última presentación en vivo, en el Candlestick Park ante unas 42 500 personas.

1982: en Darmstadt (Alemania) se sintetiza por primera vez el elemento químico artificial meitnerio, de número atómico 109.

1991: el Soviet Supremo suspende toda actividad del Partido Comunista Soviético.

2005: en Luisiana (Estados Unidos) toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80 % y al final causando más de 1200 muertos en el país.

Nacimientos

1912: Barry Sullivan, actor estadounidense.

1915: Ingrid Bergman, actriz sueca (f. mismo día 1982).

1916: George Montgomery, actor estadounidense.

1923: Richard Attenborough, actor y director británico (f. 2014).

1939: Joel Schumacher, director de cine estadounidense (f. 2020).

1947: James Hunt, piloto de automovilismo británico.

1958: Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense. Nació en Gary, Indiana- falleció en Los Ángeles, California; el 25 de junio de 2009. Fue un cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Conocido como el «Rey del Pop»,​ sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de cuatro décadas. Es reconocido como una de las estrellas de música pop más exitosa en el mundo.​ No obstante, su música incluyó una amplia acepción de subgéneros como el rhythm and blues (soul y funk), rock, disco y dance. Tierne varios records mundiales de venta de discos, incluyendo “Thriller”, que es el disco más vendido de la historia, con más de 65 millones de copias vendidas. Otros álbumes de Jackson, Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991) y HIStory (1995), también figuran entre los álbumes más vendidos de la historia. Con Off the Wall, Jackson se convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos 10 del Billboard Hot 100. Es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por El libro Guinness de los récords. Falleció de un ataque cardíaco en su casa de Los Angeles. Se culpó del hecho a su médico personal.

1959: Rebecca De Mornay, actriz estadounidense.

1969: Lucero, cantante y actriz mexicana.

Fallecimientos

1947: Manuel Rodríguez, Manolete, torero español (n. 1917).