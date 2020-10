Se instalarán «dos bardas industriales más» en río Motagua, dice diputado chapín

HONDURAS. Con la creación de la Autoridad de la Cuenca del Río Motagua podrán instalarse dos biobardas industriales más, en las partes alta y media del caudal, de modo que, así, se reduciría la cantidad de basura que llega arrastrada a la Bahía de Omoa, según comentó el exclusiva a TIEMPO Digital el congresista guatemalteco Manuel Conde, quien desde el Poder Legislativo promueve dicha iniciativa.

«Nosotros tenemos la figura de ‘Autoridad de Cuenca’ en ríos y lagos. Dichas autoridades se encargan de la administración y conservación. Tienen directorios que integran a instituciones del sector público, alcaldías y sociedad civil», dijo en primera instancia.

Las ‘autoridades de cuencas’ no son una novedad, dio a conocer el funcionario guatemalteco. No obstante, el río Motagua, el cual «atraviesa 70 municipios del país«, todavía no tiene una.

«La Autoridad de Cuenta del Río Motagua es una iniciativa que promovemos desde la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Relaciones Internacionales, que tengo el honor de presidir, y ya estamos en tercer debate, es decir, falta tan solo uno más para aprobarla. Y junto a la aprobación, se dará un aporte financiero para la administración del río», agregó.

Manuel Conde aseveró que la aprobación de dicha iniciativa traerá buenos resultados, tanto para Guatemala como para Honduras y Belice, países vecinos que desde hace unos cinco años, se ven afectados por oleadas de basura que desembocan en el mar Caribe y luego llegan a sus costas.

Biobardas Guatemala, una no es suficiente

Por otro lado, hizo comentarios acerca de la biobarda industrial ya instalada en Quetzalito, (comunidad muy cercana a Omoa) la cual, desde hace más de un año, «ha dado magníficos resultados». Pero, a raíz del «copioso invierno» del 2020 «y la gran cantidad de basura que se acumuló, tuvo una falla en su poste intermedio. Por tanto, no pudo evitar que los desechos pasaran«.

«La biobarda funciona muy bien, aunque esta vez tuvimos tal dificultad. Pero ya fue solucionada, porque la empresa que la construyó quedó obligada al mantenimiento y reparación durante cinco años», aseguró.

«Entonces, está bien, pero la Autoridad de Cuenca nos va a permitir contar con dos bardas industriales más: una en los municipios más cercanos a Ciudad de Guatemala y otro más en Zacapa», complementó.

Sin embargo, Conde reconoció que «Lo ideal, es que los desechos no lleguen al río, y que se hagan trabajos educativos, de responsabilidad comunitaria y municipal». Y para dicho fin, nace «un programada denominado Mi Río», enfocado en animar a las personas a ser responsables de «su parte» del Motagua.

Campaña

Por otro lado, el ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas, dijo que hasta enero del 2021, Guatemala implementará una campaña de concientización dirigida a la población cerca a las playas y ríos. La idea es enseñar acerca del «manejo de los desechos sólidos«. El problema es que el epicentro de la contaminación es Ciudad de Guatemala, capital del país.

Por último, el ministro guatemalteco aseguró que su país que «tiene acercamientos» con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para buscar un financiamiento. Eso sí, confesó que las soluciones no son a corto plazo.

Honduras, a espera de resultados

La propuesta de Manuel Conde es la que más llena el ojo de las autoridades ambientales de Omoa, aunque, tampoco cumple todas sus expectativas.

Junior Madrid, presidente de la Comisión de Ambiente, exige a Guatemala en su Presupuesto General de la República destine fondos para la construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos y aguas negras.

