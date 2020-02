Doris Gutiérrez: «Método de medición es un invento de Arturo Corrales»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio de la parlamentaria Doris Gutiérrez, el método para determinar el porcentaje de la taza de homicidios, no es como la de antes, sino que la de ahora ha sido un de Arturo Corrales.

De la misma forma, la congresista explicó que con esta nueva formula se comenzaron a cruzar datos con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), y que de un día a otro empezaron a presentar datos con la mitad de homicidios reales.

Además, agregó «nosotros ya no nos engañamos, la pobreza en este país es cada vez mayor».

De la misma forma, Gutiérrez, se refirió a otros temas, como salud y empleo, de los cuales dijo que la mayoría de la población no tiene trabajo y tampoco acceso a medicamentos.

Seguidamente, dijo que con esta nueva formula, el Gobierno, quiere engañar a la población diciendo que los homicidios han bajado, que no hay pobreza y que todos los niños van a la escuela.

El método utilizado para medir la taza de homicidios es avalado por diferentes organismos a nivel internacional. No obstante, la parlamentaria dijo que estos métodos pueden ser avalados por quien sea, y calificó a este como una «mascarada», ya que la realidad es otra.

De la misma forma, manifestó que si la realidad fuera otra no se estarían yendo 400 connacionales a diario a Estados Unidos y España.

«En el país no hay posibilidades de empleo, no de sobrevivir dignamente, no hay familia que no tenga familiares en EEUU», expresó.

Nueva metodología, va orientada a reducir el porcentaje de la pobreza

A criterio del economista Claudio Salgado, la nueva implementación de medición de la pobreza, va orientada a reducir el porcentaje de la misma, tal como sucedió con la taza de homicidios.

«Con esta nueva medición, el Gobierno busca reducir el porcentaje de la pobreza de un 60 a un 40 por ciento», afirmó Salgado.

De la misma forma, dijo que el Gobierno esta tomando indicadores como, el hecho de que una persona tenga carro. Añadió, que ahora con solo tener carro se saldrá de la linea de la pobreza.

Ante lo anterior, explicó que lo que se esta haciendo es dividir todo el parque vehicular entre el numero de habitantes, como si todos tuviesen carro. Agregó, que eso es inaceptable, porque hay gente adinerada que tiene hasta cinco carros. De igual forma, dijo que hay familias enteras que nos disponen de un carro para movilizarse.

Según, lo señalado por Salgado, se esta siguiendo lo mismo que se hizo con la taza de homicidios. Asimismo, dijo que el Gobierno contrató una empresa colombiana para esta medición y ahora dice que redujo la taza de homicidios de un 90 a un 40 por ciento.

A criterio del economista, debe prevalecer la metodología que se ha seguido por años para que se pueda medir comparativamente.