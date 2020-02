Donald Trump se equivoca de estado en felicitación a los Chiefs

ESTADOS UNIDOS.- Luego de la victoria de los Chiefs sobre San Francisco 49ers y conseguir su segundo titulo en la NFL, el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump felicitó a los de Patrick Mahomes.

Sin embargo, el mandatario fue objeto de burlas en redes sociales, pues en su felicitación escrita vía Twitter cometió un error.

El error está en: «Representa al grandioso estado de Kansas«.

El estado de Kansas se sitúa en el centro de los Estados Unidos, a la izquierda de Missouri.

Dentro de esta última entidad federativa, se encuentra la ciudad de Kansas City, donde se establecieron los Chiefs en 1963 a su llegada a la National Football League.

Antes de arribar a su actual sede, los actuales campeones eran integrantes de la AFL, cuando su sede era en Dallas y el nombre del equipo era Texans.

Y luego de que muchos norteamericanos le señalaran por el error, el polémico presidente corrigió su error de manera inmediata.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020