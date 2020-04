Donald Trump enviará respiradores y pruebas de coronavirus a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes prometió el envío de respiradores a Ecuador y que también lo hará con El Salvador y Honduras.

“Acabo de hablar con el presidente Juan Orlando Hernández de la República de Honduras. Lo ayudaré con su solicitud de ventiladores y pruebas”, escribió Donald Trump en su cuenta personal de Twitter.

Asimismo Trump aseguró que se comunicó con varios presidentes de Latinoamérica, para atender sus peticiones de pruebas y respiradores mecánicos. Entre los países beneficiados figuran El Salvador, Ecuador y Honduras.

«Gran conversación con el presidente Lenín Moreno de la República de Ecuador. Les enviaremos respiradores que necesitan desesperadamente, y de los que hemos producido recientemente muchos, y les ayudaremos de otras formas. ¡Están luchando duro contra el coronavirus!», escribió Trump en un tuit.

Cabe destacar que este último tuvo que corregirlo después de haber escrito inicialmente el nombre del país como «Equador».

A su vez, en otro tuit se refirió a El Salvador y escribió: «Les ayudaremos con respiradores porque los necesitan desesperadamente. ¡Han trabajado bien con nosotros en el tema de inmigración en nuestra frontera sur!».

De igual manera el presidente estadounidense resaltó la colaboración de Honduras en torno a la política migratoria. «Trabajamos en estrecha colaboración en la frontera sur», expresó en su red social.

Just spoke to President Juan Orlando Hernandez of the Republic of Honduras. We work closely together on the Southern Border. Will be helping him with his request for Ventilators and Testing.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020