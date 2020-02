REDACCIÓN. En un espectacular arribo a bordo del Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio el banderazo inicial para la salida de prueba de las 500 Millas de Daytona.

Es preciso mencionar que los norteamericanos han denominado dicho evento como el «Super Bowl del deporte motor«, siendo el más importante de la NASCAR Cup Series.

Y, además, es junto al Gran Premio de los Estados Unidos, las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, uno de los torneos más importantes del Nascar.

Air Force One, carrying President @realDonaldTrump, has arrived in Daytona, where he will serve as Grand Marshal for today’s race. pic.twitter.com/pC1At3YKeF

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 16, 2020