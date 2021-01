Doña Priscila, la mujer más longeva que el COVID arrebató a San Luis, Santa Bárbara

SAN LUIS, HONDURAS. La muerte de una madre y sus tres hijos debido al virus del COVID-19 conmocionó a los hondureños que conocieron de este caso, pues algunos compatriotas consideraron que nadie esta exento de sufrir pérdidas por esta pandemia.

Doña Priscila Perdomo, una hondureña de 102 años, considerada la persona mas longeva de San Luis, Santa Bárbara, falleció después de su hija Esperanza Perdomo, según testimonios brindados.

Sus otros dos hijos, Jacobo y Saúl Perdomo, murieron posterior a ella. La información divulgada externó que estas personas murieron aproximadamente con ocho días de diferencia.

Diario TIEMPO Digital obtuvo una entrevista con una nieta de doña Priscila, quien decidió mantenerse en el anonimato.

Ella reiteró que los miembros de su familia, que perdieron la lucha contra el COVID, «eran muy conocidos» en el municipio de San Luis.

Expresó que desconoce exactamente cómo se contagiaron. «Mi abuela era muy humilde, de buen corazón, no se molestaba por nada, sonreía por todo, su rostro lo reflejaba todo», exteriorizó.

Respecto a los hermanos fallecidos, respondió que «todos eran luchadores. Mis tíos trabajaban en la tierra, cosechaban café». A su vez, indicó que ellos son una familia bien numerosa.

Atención médica de su familia

«La atención fue buena supongo, yo no fui por temor, pero sí, de hecho el hijo de mi tío Jacobo agradeció a los médicos la atención», reveló.

La hondureña manifestó que su primo mostró agradecimiento con el personal de salud que atendió a la familia, a pesar de que no pudieron salvarse.

Ella envió las fotografías donde se puede constatar lo mencionado. A continuación, puede verlas.

La entrevistada describió que ella fue a San Luis, y aunque no pudo ir a la casa de su abuela por las lluvias, mencionó que sí se encontró con su tío Jacobo, pero «se comportó bien raro» con ella, pues acostumbraba a darle un abrazo y ese día no lo quiso hacer. «A lo mejor no me quería contagiar», agregó.

Siguió relatando que días después se dio cuenta de que a su abuela y a su tía las traían para el hospital y venían graves. Ella supuso que ya tenían varios días con los síntomas.

A doña Priscila Perdomo todavía le quedan dos hijas vivas, y anexó que ellas no pasaban en la casa, por eso no resultaron infectadas con el mortal virus. .

Sobre una fotografía que circuló en redes sociales, respondió que fue hecha por un homenaje en la Feria del Bambú, donde fueron reconocidos y hasta una caravana les hicieron. Aquí se la mostramos.

A su familia le gustaba trabajar, «así se les iba el día a ellos y mi tía Esperanza se dedicaba a cuidar a mi abuela». Sus hijos siempre se reunían con doña Priscila, ya que nunca la abandonaron, recalcó.

Ella desconoce qué suceda con sus otros familiares y expresó que desea que no hayan más contagiados.

La hondureña dejó un mensaje final, haciendo hincapié en que le gustaría que «el pueblo entienda que el COVID sí existe y mata».

