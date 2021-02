COVID | Don Manuel, un milagro inexplicable: dos veces interno, con diabetes y baja saturación

CORTÉS, HONDURAS. Quizás fueron sus tremendas ganas de vivir, tal vez la motivación que le inyectaba su familia ayudó, a lo mejor su organismo es más fuerte de lo que creían o probablemente hubo intervención divina, sea cual sea la razón, don Manuel de Jesús Martínez superó todos los pronósticos y venció el Covid-19.

«Un milagro», así es como él, sus seres queridos y médicos que lo atendieron definen su historia. Y es que, estuvo dos veces interno a causa del virus, su saturación bajó hasta el 40 %, debió someterse a diálisis en medio de su recuperación, y aún así, vivió para contarlo y servir de inspiración para muchos.

TIEMPO Digital se contactó con don Manuel y su familia para conocer más a fondo su historia, la cual será contada a continuación con la intención de transmitir esperanza y fe a quienes todavía luchan contra la enfermedad o tienen algún ser querido contagiado. Los milagros existen.

Hace 20 años

Desde inicios de 2020, especialistas de la Medicina advirtieron que un nuevo coronavirus amenazaba la vida de, principalmente, personas mayores y con enfermedades de base, y lamentablemente, don Manuel estaba dentro de ese grupo de riesgo.

Allá por el año 2000 le diagnosticaron diabetes e hipertensión, dolencias que, a media pasaba el tiempo, se agravaban. En 2012 le detectaron insuficiencia renal crónica, y luego, en 2018, tuvo que someterse por primera vez a una hemodiálisis. Pudo superar la peor etapa de su padecimiento y dio inicio con el tratamiento que lo puede mantener estable el resto de su vida.

El Covid acechaba

En medio de una relativa tranquilidad por la excelente respuesta de su cuerpo ante los tratamientos para la diabetes, don Manuel y su familia recibieron la noticia del primer caso confirmado de Covid-19 en Honduras. Las alarmas se encendieron. Sabían que debían cuidarse todos, para procurar que él no resultara contagiado. Y así fue, al menos durante tres meses.

«En la unidad de hemodiálisis les hacían una prueba cada semana, mi papá siempre dio negativo a todas, hasta que el 3 de julio del 2020 comenzamos a sospechar, pues él sentía una ligera fiebre, y seguidamente, todos tuvimos los mismos síntomas. Al día siguiente hablamos con el nefrólogo. El doctor ordenó hacerle un tac de torax, el cual mostró una leve neumonía. Inmediatamente fue trasladado hacia el área de pacientes renales con Covid», recordó Andrea, una de las hijas de don Manuel.

Imprevisto

Todos volvieron a casa, incluyéndolo a él, con la esperanza de que los síntomas no fuesen peores. Sin embargo, el 9 de julio, en un centro de triaje de San Pedro Sula, médicos detectaron que la saturación de oxígeno de don Manuel no era normal, a pesar que ya no tenía dolores de cuerpo, tos o fiebre.

«Nos sugirieron dejarlo hospitalizado, porque posiblemente la saturación bajaría mucho más», contó Andrea. Pero la familia decidió no hacerlo, ya que sus exámenes de sangre seguían saliendo negativos. «Además, no sería la primera vez que enviaban a una sala Covid a alguien que no lo padecía», agregó.

Ese mismo día cumplía años uno de sus hijos. En casa había pastel y bastante comida preparada para la noche. Juntos en su hogar, todo marchaba bien, pero, de pronto, don Manuel comenzó a quejarse porque no podía respirar bien, y su presión arterial sobrepasaba los 200. Lo que arrancó como un momento agradable, se convirtió en una pesadilla.

«Tuvimos que tomar la decisión más difícil: llevarlo al hospital. No teníamos la certeza de si lo volveríamos a ver con vida o no», recordó Andrea.

Lo llevaron de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde fue inmediatamente atendido. Su saturación era en 85 %. Le administraron 10 litros de oxígeno por minuto con mascarilla de reservorio. Luego de muchas horas en emergencia, le asignaron una camilla. Su familia se despidió de él y lo acompañó hasta donde fue permitido. Con lagrimas en sus ojos, don Manuel dijo que todo estaría bien.

No había esperanzas

Don Manuel estuvo en Covid 2, la sala donde están los segundos pacientes más graves del hospital. La neumóloga había leído sus exámenes, y como balde de agua fría, dijo a sus seres queridos que, seguramente, él no sobreviviría.