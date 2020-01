Don Larsen, pitcher del juego perfecto en Serie Mundial del 56 fallece a los 90 años

ESTADOS UNIDOS.- La MLB está de luto, y es que el exjugador de béisbol, Don Larsen, falleció este miércoles a los 90 años en un hospital de Hayden, en Idaho a causa de un cáncer de esófago.

Larsen es bien recordado por ser el único pitcher en lanzar un juego perfecto en la historia de las Series Mundiales de las Grandes Ligas de Béisbol.

Don transcurrió sus mejores momentos durante la década de los 50 y 60; Por 14 temporadas estuvo en las Grandes Ligas con siete equipos distintos.

Aunque la mayoría de los fanaticos de la MLB lo recuerdan defendiendo la camisa de los «Yankees», equipo con el cual pasó a la historia en 1956.

La gran hazaña de Larsen llego el 8 de octubre de 1956 en el mítico Yankee Stadium; ya que se realizaba el juego 5 del Clásico de Otoño y el estelar neoyorquino fue retirando a los bateadores rivales en orden.

Uno de los «Bombarderos» históricos también ayudó a Larsen para consagrarse. Mickey Mantle conectó un home run solitario en el cuarto inning.

Todo quedaba en manos de Larsen para hacer lo que nadie hubiera imaginado: lanzar un juego perfecto.

Larsen consiguió la hazaña y la gloria que lo sigue manteniendo a la fecha como el único capaz de alcanzar la perfección en una Serie Mundial.

63 años después de su enorme logro, partió dejando una postal inolvidable para los fanáticos de los Yankees en especial, pues contribuyó a ganar esa Serie Mundial de 1956.

«Nos entristece profundamente conocer el fallecimiento de Don Larsen, un rostro bienvenido y familiar en nuestras celebraciones anuales del Día de las Leyendas. Los Yankees extienden sus más profundas condolencias a la familia y amigos de Don durante este momento difícil. Le extrañaremos», señaló su exequipo, New York Yankees, a través de las redes sociales.

We are deeply saddened to learn of the passing of Don Larsen, who remained a welcome & familiar face at our annual Old-Timers’ Day celebrations. The Yankees organization extends its deepest condolences to Don’s family and friends during this difficult time. He will be missed. pic.twitter.com/OgOdofzSTS

— New York Yankees (@Yankees) January 2, 2020