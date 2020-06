DOMINGO: ENEE anuncia masivos cortes de energía en San Pedro Sula

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sin energía eléctrica pasarán este domingo, 28 de junio, algunos habitantes de la zona norte, según anunció en su página oficial la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La estatal eléctrica comunicó que hará mantenimientos y pruebas en redes eléctricas del departamento de Cortés.

De manera específica, las interrupciones se desarrollarán en la ciudad industrial, San Pedro Sula. En las demás zonas del país no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población estar pendiente de las redes sociales de la ENEE y la EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde no habrá servicio energético

San Pedro Sula

La capital industrial, cabecera departamental de Cortés, no habrá servicio energético de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. El motivo es el mantenimiento preventivo y la realización de pruebas eléctricas al equipo de la subestación La Puerta, líneas 249 y 250. Estos serán los lugares que no tendrán electricidad:

Col Panting. Col. Suyapa, Suyapa Anach, Col Providencia I y II. Col San Antonio I y II, Residencial Las Acacias, Col San Isidro, Col 10 de Septiembre, Col. Ebenezer Col. Villa Rica, Col. Santa Ana, Col Montebello, Col. Los Laureles, Col. 15 de Septiembre. Col. Los Tamarindos, Col Los Mangles, Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq, Becamo, Col. La Puerta I y II, Aldea La Cumbre, Repetidoras de la Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Chamelecón, Col Villas San Juan, Col Sabillón Cruz, Col Fe y Esperanza, Col Los Zorzales, Col. San José, Col San Jorge. Col Morales I, II, III, IV. Col Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, Col. Luz de Esperanza, Col Santa Bárbara, 14 de julio, La Montañita, Brisas del Canadá, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1, La Ceibita.

Consejos para ahorro de energía eléctrica

Dado que se anticipa un panorama con fluidez de energía para la mayoría del país, es importante tener en cuenta recomendaciones para ser ahorrativos. Solamente debe seguir diez sencillos pasos, con los cuales se puede disminuir de manera considerable el costo de su factura de energía eléctrica. Diario Tiempo Digital se los comparte a continuación:

Apagar las luces al dejar una habitación.

Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 %. Un foco sucio pierde 50 % de su luminosidad.

Sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 80 % menos energía eléctrica y duran mucho más.

Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan cuando sea necesario.

Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 21º. En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º.

Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.

Colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente.

Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la función secado, ya que es la de mayor consumo.

Los electrodomésticos en modo stand-by consumen un 10 % de energía. Se recomienda apagarlos por completo.

Configurar en modo ahorro de energía los equipos que no se pueden apagar.

