DE MUJERES| Ocho motivos que podrían causar dolor en los senos

REDACCIÓN. Conforme vamos creciendo, las mujeres atravesamos muchos cambios en nuestro cuerpo, y uno de los más notorios es el desarrollo de los senos. Esta parte del cuerpo femenino es, sin duda, significado de belleza y sensualidad, pero también implica muchos cuidados.

Cuando surgen dolores en los senos la mayoría de las mujeres cae en pánico y a su mente llega la situación más terrible, pero calma, este tipo de dolores suelen ser más normal de lo que te imaginas y hay muchas razones por las que surgen y eso no significa que forzosamente se trate de cáncer. No obstante, eso no quiere decir que no debes estar pendiente de tu cuerpo ante anomalías. Asimismo, debes cumplir con los chequeos rutinarios.

Causas por las que podrían doler los senos

Inicio de la pubertad

Cuando una niña entra a la pubertad su cuerpo comienza a manifestar ciertos cambios, uno de ellos es el desarrollo de los senos.

Síndrome premenstrual y menstruación

Durante el ciclo menstrual es muy común que los senos duelan, ya sea antes o durante la menstruación, ya que se llegan a presentar molestias, pues el cuerpo produce gran cantidad de hormonas (estrógenos y progesterona).

Durante esta etapa también es normal que el cuerpo retenga líquidos, haciendo que los pechos se hinchen, los nervios se estiren y se sienta dolor.

Tamaño

Las mujeres con senos grandes a veces suelen presentar dolor debido a su tamaño y peso. A este malestar en las mamas lo acompaña también el cansancio en el cuello, hombros y espalda, así que asegúrate de elegir ropa interior que te brinde soporte y comodidad.

Embarazo y lactancia

Uno de los primeros signos de embarazo es tener los senos hinchados y sensibles al tacto, ya que en esta etapa las glándulas mamarias están en crecimiento y se lleva a cabo la producción de leche materna.

Talla de brasier incorrecta

Se debe elegir ropa interior que sea adecuada a tu tipo y tamaño de busto. Esta prenda debe proporcionar seguridad y estabilidad en los senos. Evita que tengan varillas, ya que estas los lastiman y causan dolor.

Actividad física vigorosa

Al ser una parte muy sensible del cuerpo, los senos suelen ser más receptivos al dolor, así que si tú eres de las chicas que corre o practica algún deporte de contacto, puede ser normal que, de vez en cuando, sin querer, lastimes tus senos y no lo notes.

