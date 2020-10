ESTADOS UNIDOS.- Los Dodgers de Los Angeles conquistaron su campeonato número 7 luego de vencer en el sexto juego a los Tampa Bay «Rays» 3 carreras a 1, 4-2 la serie.

Con esto la franquicia angelina rompe una sequía de 32 años sin ganar las Grandes Ligas. La última vez que celebraron fue en 1998 cuando en el sexto juego superaron a los Atléticos de Oakland.

La estrella cubana, Randy Arozarena, conectó su décimo home-run de la post-temporada al anotar la única carrera para los «Rays» a través de un cuadrangular en el primer inning.

Randy Arozarena hits his MLB postseason record 10th homerun of the season. pic.twitter.com/RQX9kjrjd6

