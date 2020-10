REDACCIÓN. La polémica siga al alrededor de la religión y la comunidad LGTBI pues luego de las declaraciones del papa, ahora el escándalo persigue a unas monjas lesbianas en Croacia.

Tan solo hace unos días de que El Papa Francisco mostraba su apoyo para los matrimonios igualitarios.

Un documental ha causado tanto indignación como asombro en Croacia llamado “Nun of your business”.

El título juega con la palabra “nun” (monja) y la expresión “none of your business” (eso no es asunto tuyo), cuenta la vida de las dos mujeres, desde su infancia en lugares remotos de Croacia, hasta su decisión de ordenarse hermanas religiosas y un prohibido amor.

El documental fue un éxito en el Festival de Cine ZagrebDox, realizado a inicios de octubre.

Donde el público lo ovaciono de pie y recibió buenas críticas.

En ese festival que fue a obtuvo el premio del público, informó la agencia AFP.

Por otra parte, el corto ha causado un repudio por la alta tasa de catolicismo de la población de ese país.

Conmovedora historia

La directora del trabajo audiovisual, Ivana Marinic Kragic, comentó a AFP que aunque “se trata de una historia de amor conmovedora”, el enfoque es totalmente diferente.

En palabras de Kragic, la temática está “concentrada en las libertades individuales de los seres humanos”.

Una pequeña sinopsis

Aunque se conocieron durante su servicio religioso en Croacia, la relación comenzó cuando la monja Marita ya había abandonado la iglesia.

Marita era monja en una isla croata cuando conoció a Fani, la religiosa que acabaría convirtiéndose en su gran amor.

“Simplemente, escuché a mi corazón”, explica la mujer, que dejó la Iglesia Católica, como su amiga.

“Ellas encontraron la fuerza de luchar por su amor, algo que en general no está aceptado en nuestra sociedad”, agregó la directora.

