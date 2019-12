TEGUCIGALPA, HONDURAS. La conocida doctora Hena Ligia Madrid de Torres denunció al Comité Electoral de Colegio Médico de Honduras (CMH) por rechazar su planilla y de esta forma bloquear su participación en la elección de las nuevas autoridades de la institución.

La galena argumentó que con tal acción se está fomentando el continuismo de los actuales dirigentes del CMH.

La profesional habló con Diario Tiempo Digital, y explicó: «Este grupo de médicos del movimiento Solidaridad, Transparencia y Productividad en el Colegio Médico STP, es como el significado de Stop, como si dijéramos alto al continuismo y alto a la dictadura dentro del CMH. Y también como un alto a sigan usando el colegio con fines políticos».

«‪Nosotros hemos organizado un movimiento gremial para volver al Colegio Médico en una institución de prestigio, credibilidad y cumplir los objetivos por los cuales se creo. Nosotros creemos que ya es suficiente. Estuvieron cuatro años y no han resuelto la problemática del gremio», dijo.

Entre las problemáticas que enfrenta el Colegio, la doctora señaló la mora salarial que data desde hace cuatro gobiernos. Su movimiento, dijo, buscará llegar a acuerdos o soluciones para que esa deuda pueda ser saldada.

Además, critic que la presidenta del CMH, Suayapa Figueroa, anda en las calles exigiendo que se les pague y pidiendo mejoras para el Sistema de Salud, así como invalidar lo relacionado al Código Penal y otro temas que no están relacionados con lo interno del Colegio Médico ni con los problemas de los médicos.

Hena Ligia: «continuaremos el procedimiento legal frente a la CSJ»

Respecto a dicha denuncia, la doctora Hena Ligia Madrid manifestó: «Ellos creían que iban con una planilla única, pero cuando se dan cuenta que nosotros queremos participar nos ponen todas las trabas. Ellos están en el Comité Electoral, que es comité provincial nombrado por ella misma (Figueroa) y las personas que lo integran son de su planilla».

Hena Ligia Madrid recalcó que «todos los que están en el Comité electoral son personas que apoyan la candidatura de Suyapa Figueroa».

Anunció que pelearán legalmente, a través de la presentación de un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investiguen todas las irregularidades que se han cometido contra nosotros para evitar que inscriban nuestra planilla.

«Pudieron haberlo inventado»

La galena subrayó que existe un reglamento, el cual indica que se les debe indicar las causas por las que le rechazaron las planillas. Señaló que también deben darles los nombres de los médicos que corresponden a las planillas que ellos les han anulado.

«De esa forma nosotros podemos subsanar el problema si es que existe, ya que también pudieron haberlo inventado, decir que estamos morosos para anularnos y no inscribirnos. Quiero saber por qué no hay democracia en el CMH, cuando ella dice que lucha por la democracia y que no apoya las reelecciones», indicó.

Hena Ligia Madrid aseguró que finalmente tendrán que inscribirlos, ya que por medio del amparo se los ordenarán. A la vez, agregó que seguirán en campaña como si nada ha pasado.