Covid-19 Honduras: doctora con Covid-19 está sedada y acoplada a un ventilador

CORTÉS, HONDURAS. La médico contagiada de Covid-19 no falleció, como trascendió ayer a través de las redes sociales, pero sí continúa en una situación crítica de salud, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

Fue el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña, el encargado de desmentir hoy en horas de la mañana el deceso de su colega.

«La colega está entubada en la Unidad de Cuidados Intensivos inaugurada anoche, a la carrera, en el hospital Leonardo Martínez», fueron las declaraciones iniciales del galeno a una casa de radio nacional.

Se contagió en una maquila

Asimismo, Umaña aseguró que la doctora, quien trabajaba en una maquila y que se sospecha que en ese lugar se contagió de Covid-19, se encuentra estable desde ayer, pero eso no significa que está fuera de peligro.

«Evoluciona satisfactoriamente. No tuvimos ningún otro informe. Ayer estaba estable, sedada y conectada al ventilador mecánico», continuó diciendo Carlos Umaña, médico del IHSS.

Sobre cómo la galena contrajo el coronavirus, Umaña aseguró que fue «atendiendo personas. Es que ese es el problema, que usted no sabe quién lo va a infectar. Ella se contagió trabajando«.

La dejaron en el HLM por su estado crítico

Hay que recordar que la médico con Covid-19 no está afiliada al Seguro Social, según se informó, y por esa razón la estaban atendiendo en el hospital Leonardo Martínez, centro asistencial que hasta ayer NO tenía una UCI.

No obstante, Umaña reveló que ayer, uno de los interventores del IHSS le hizo una llamada para notificarle que la colega sí podría ser trasladada a dicho centro médico pese a que no tuviera Seguro. Pero esto no se hizo debido a su delicado estado de salud.

«Anoche me llamó el Lic. Roberto Carlos Salinas para decir que en una reunión se decidió que los médicos, aunque no estén afiliados al Seguro Social, en caso de necesitar una ICI, el IHSS les ayudará. Pero dada la condición de la colega, se decidió dejarla en el Leonardo Martínez», concluyó Umaña.