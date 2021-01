COVID-19: el «crudo» recordatorio del doctor Fiallos a los «que no hacen caso»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El aumento de contagios de COVID-19 es causa de preocupación para el personal de Salud, quienes hacen frente a la pandemia. El doctor Hugo Fiallos no es la excepción y con su peculiar forma de expresarse escribió un recordatorio sobre el virus para «los que no hacen caso».

Fiallos, quien es médico intensivista del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pasa muy activo en redes sociales y sus propios seguidores mencionan que con su «humor negro», educa a la población. En esta ocasión, escribió a través de Facebook.

«Como veo que se les ha olvidado me permito recordarles algunas cosas acerca del COVID-19»:

1- Es una enfermedad viral como la gripe, las paperas y el sarampión. Los virus no se afectan con antibióticos, no les hacen nada. Los virus necesitan células vivas para vivir. Si la célula se muere, el virus se muere.

Por tanto, saliva seca no contamina, gargajo húmedo, verdoso, y pegajosito donde usted pone la mano sí, siempre que usted después se toque la cara con la mano llena de mocos.

Por eso, hay que lavarse las manos siempre; con agua y jabón son suficientes para eliminar al virus de sus manos, pero lávese durante 30 segundos.

2- Al ser una enfermedad viral, no hay tratamiento preventivo. ¿Ha escuchado usted de algún tratamiento efectivo contra la gripe? No, porque no hay. Esto significa que la mayoría de las personas se van a contagiar. Eso está claro, pero, si usted usa mascarilla y se mantiene alejado, disminuye (disminuye, no evita) que se contagie.

Nadie dice que no se pueda contagiar o que no se vaya a contagiar. Lo que pasa es que haciendo eso disminuye la velocidad de diseminación del virus. Porque no es lo mismo que usted se sienta mal y vaya boqueando a un triaje donde solo hayan 4 personas haciéndolo.

Es diferente a que lo lleven boqueando a un triaje donde hayan 400 personas en esa misma condición. ¿Entiende ahora por qué pedimos que no salga?

Un billete de lotería

3- Esta «es una enfermedad benigna, no es mortal, lo que pasa es que se trata de una rifa donde todos tenemos boleto y nadie sabe qué premio le puede tocar. Usted puede contagiarse y no tener síntomas o puede morirse. ¡Así de simple!

Y, dado que usted no se gana ni una «pijiada» gratis, ¿para qué se arriesga?, 8 de cada 10 personas se van a recuperar, tome lo que tome. A los otros dos que quedan, es a quien se los va llevar p… porque van a necesitar tratamiento en un hospital y de esos 2 uno va para Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Ajá, ¿y si los hospitales están llenos?

Entonces, deje la «pendejada» sea sensato, no se arriesgue. Que no tenga síntomas no significa que no contagie; y si contagia a alguien que quiere mucho, ese alguien puede que no tenga tanta suerte.

Acuérdese que está en Honduras, donde no hay hospitales y si hay hospitales, no tienen personal, y si tiene personal, no tiene medicamentos, y si tiene medicamentos no tiene insumos y si es un hospital con personal, medicamentos, e insumos, usted no tiene la plata para pagarlo.

