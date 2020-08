Docentes siguen sin salario; Finanzas solo pagó en cuatro departamentos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Miles de maestros siguen sin recibir su salario correspondiente al mes de julio, situación que deja sin clases a todos los estudiantes del sistema público del país.

Ya van dos semanas que los alumnos no están recibiendo sus clases de forma virtual, sin embargo, los docentes aducen que ya no cuentan con los recursos necesarios ni para poder contratar internet.

De acuerdo con el dirigente magisterial del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Daniel Esponda, la Secretaría de Finanzas solo ha efectuado el pago del salario ordinario a cuatro departamentos del país. Es decir que, aún faltan los docentes de los catorce restantes que aún no reciben su pago.

«Es una situación lamentable porque nosotros los docentes con nuestros propios recursos económicos, estamos financiando prácticamente la educación remota desde que comenzó la pandemia», indicó Esponda.

Asimismo, expresó que desde el mes de marzo muchos de los educadores han optado por enviar «recargas a sus estudiantes para no perder la conectividad». No obstante, ya no pueden sustentar más los gastos.

No aceptan ‘excusas’

El dirigente magisterial es del criterio, que el gobierno de la República no tiene ninguna excusa para no poder desembolsar el salario en tiempo y forma. Debido a que el pago tiene que ser una prioridad en estos momentos tan difíciles que vive el país.

«Nos parece y estamos seguros que tiene suficientes recursos para pagar a tiempo si se priorizará el dinero. El gobierno pone excusas en el tema de recaudación, pero sabemos que hay presupuestos que se pueden reorientar. Si el dinero no se lo estuvieran robando, segurísimo que alcanzaría», dijo Esponda.

Por lo pronto, mientras la Secretaría de Finanzas no efectúe el pago en su totalidad, tanto los maestros que ya lo recibieron como los que no, seguirán con el paro virtual; en una forma de ‘solidaridad’ con sus demás compañeros.

Internet gratis

Por otra parte, el dirigente magisterial informó que ya se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el decreto encaminado a ofrecer internet gratis a los docentes, así como, a los estudiantes.

«La Secretaría de Educación ya comenzó a ejecutar el proceso, así que debemos ingresar a la plataforma SACE donde nosotros cargamos las notas, a actualizar los datos nuestros fundamentalmente en el número telefónico y la compañía que nos presta el internet», explicó.

Además, agregó que el mismo proceso incluye a los alumnos, por lo que, los maestros serán los encargados de registrarlos en el sistema.