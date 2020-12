Docente que se quedó solo en clase virtual reaparece con «cara de felicidad»

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La estudiante Karelia Jysel volvió a comentar acerca del docente hondureño que se había quedado solo en una clase virtual, porque ningún alumno se conectó a su clase.

«Cuando una sociedad se une, puede crear algo bonito para otra persona», dijo la joven en la red social Facebook.

Ella expresó: «Ver que su semblante cambió a una cara de felicidad, no tiene precio».

Karelia le pidió una disculpa al docente por todo el «relajo que se armó» respecto a su historia. Sin embargo, el maestro con una sonrisa en su rostro le respondió: «No se disculpe, seguimos bien».

«Gracias a ustedes por su atención, muchas gracias», externó el profesor Mario Hernández.

Las personas que asistieron le prepararon una sorpresa, encendieron las cámaras, y le agradecieron.

«Hoy vi que sí estuvo nutrido el espacio», comentó el ingeniero. El maestro manifestó que el conocimiento enriquece día a día, siempre se aprende.

Puede leer el contexto de la historia: «Me dolió tanto»| Docente hondureño se queda solo en su clase virtual y se pone triste

«Se va a notar que usted va a ser una gran profesional también», le dijo el ingeniero a la estudiante que lo hizo viral en Facebook.

Contacto con la estudiante

Diario Tiempo Digital contactó a Karelia Jysel para conocer más detalles respecto a lo sucedido con el docente. Ella dijo: «Él de una manera amable y sonriente dijo que no me preocupara, que no pasaba nada».

Comentó que el docente le imparte la asignatura de Energía y Cambio Climático.

«Jamás pensé que se hiciera tan viral, pero debo confesar que lo hice pensando en que llegaría a bastantita gente para hacer conciencia», expresó en la conversación entablada.

«Me siento feliz y emocionada, la verdad, y no por mí, por él, porque se le dio el merecido reconocimiento, porque no solo yo le di las gracias por ser un excelente catedrático y excelente persona, sino que miles de personas lo hicieron conmigo», mencionó.

«Al ver los comentarios de tanta gente me di cuenta que sí se logró lo que quería», puntualizó la joven.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.