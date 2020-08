Doble abuso en Tocoa: sin agua y consumo energético promediado

COLÓN, HONDURAS. Como si no fuese suficiente la crisis económica que causa la pandemia, los pobladores de Tocoa deben lidiar con doble abuso: cobros por agua potable que nunca llega y por energía eléctrica que no consumen. Los recibos, esos sí llegan al día, y las denuncias quedan en el aire.

Como suele pasar, cobran escandalosos precios por servicios que no brindan. Una de las denuncias se presentó en el barrio Buenos Aires, detallando que hace más de un mes que en ese sector no les llega el agua potable.

Por lo que, no tienen ni una gota de agua. No pueden lavarse las manos, bañarse o hacer sus labores domésticas. Cansados de la situación, han decidido denunciar, a raíz de que, aunque no les llega el agua, lo que sí les llega sin falta es el recibo.

Para los residentes de este barrio, ya es insoportable el problema. Es por ello que, hacen un llamado a las autoridades encargadas, para que no “jueguen con la salud del pueblo”.

Más denuncias

En base a esta denuncia, más se siguieron presentando. Una de ellas indica que en el barrio El Centro ya llevan años sin ver una tan sola gota de agua. ¡Algo increíble!

La misma situación se presenta en la colonia Luna y barrio Las Brisas, quienes denuncian que no reciben el servicio. Alegan que en Tocoa cuando finalmente les llega es “puro lodo” porque aprovechan a suministrarla cuando llueve.

Denuncia «trancazos» energéticos

Asimismo, en la Aldea Chiripa, Tocoa, presentaron una denuncia ante la alta suma en el recibo de energía que les llegó. El denunciante reveló que solo mantiene conectado un ventilador y una refrigeradora. “Es demasiado, se pasan”, dijo indignado.

El recibo que divulgó el denunciante muestra que mensualmente le salen más de 3 mil lempiras y nunca le resolvieron nada. Ante su incapacidad de pago, ya se le acumulado más de 100 lempiras, que desconoce cuándo podrá cancelar.

Las denuncias contra la Empresa Energía Honduras (EEH) son comunes. Media clientela se queja de pagos promediados, pese a que tienen negocios cerrados o muy pocos electrodomésticos en función.

Sus directivos solo se amparan en que la ley se los permite. Y mientras siguen sacándole hasta el último centavo a los ciudadanos, el rechazo a la EEH crece con el pasar de los días.

