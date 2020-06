Djokovic pone en duda su participación en el US Open

ESTADOS UNIDOS.- Nunca llueve a gusto de todos y el empecinamiento del US Open 2020 por sacarse adelante ha podido generar importantes brechas en el seno de la ATP.

La oposición firme de Novak Djokovic a que se pudiera disputar el torneo en los días previos al anuncio oficial, no han impedido que ahora el balcánico muestre su satisfacción ante la noticia de que habrá tenis en Nueva York; pero sigue existiendo un trasfondo de duda y escepticismo en su actitud.

El número 1 del mundo no está convencido de la idoneidad que supondría jugar el torneo y se resiste a confirmar si será de la partida en el cuadro final.

La duda del serbio

Poco tiempo después de conocerse la decisión, el serbio mostraba alegría y confiaba en que las medidas restrictivas se suavizaran un poco. En una entrevista pocas horas después, recogida en Tennis.com, el balcánico iba más allá.

«Personalmente, me es difícil aceptar que haya que pasar una cuarentena; especialmente, si no pudiéramos entrenar en las pistas ni en el gimnasio. Es un sinsentido permanecer catorce días aislado sin hacer nada antes de jugar grandes torneos», asegura haciendo referencia a una de las medidas más polémicas del protocolo preparado por el torneo.

«No obstante, he podido hablar con miembros de la USTA y la ATP; y me han dicho que es probable que durante esa cuarentena pudiéramos entrenar en pista. Tampoco se puede descartar la opción de que no tengamos que hacer cuarentena, eso sería lo ideal», afirma con rotundidad el serbio, que pierde esa virtud cuando es preguntado directamente sobre su presencia en el torneo neoyorquino.

«Queda mucho tiempo por delante para decidir. Las cosas pueden cambiar notablemente en dos meses, así que tengo tiempo aún. Ahora mismo no puedo decir si jugaré o no porque aunque me encantaría jugar, quiero ver cómo evoluciona el tema y qué medidas restrictivas acaban estando en vigor», aseguró Novak Djokovic.

