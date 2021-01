FOTOS| Ana Maldonado sorprende con nueva apariencia porque «luce diferente»

REDACCIÓN. Un radical cambio de look luce ahora la profeta Ana Maldonado luego de su divorcio con el pastor hondureño, Guillermo Maldonado, por eso algunas personas comentaron que algunos finales traen buenos comienzos.

Recientemente, en una comparecencia en redes sociales, Ana Maldonado, aseguró que seguirá ejerciendo «la asignación dada por Dios» de restaurar hogares.

Asimismo, ella utilizó la plataforma de Instagram para enviar un mensaje a todos sus seguidores para inicio del 2021. Vea aquí el video.

Durante su transmisión, la religiosa colombiana se mostró como una mujer renovada no solo en su imagen. En la publicación se le pudo ver diferente a como lucía cuando estaba casada con el apóstol Maldonado.

«La mejor forma de entrar al año 2021 es con un corazón puro delante de Dios, ¿cuáles son tus expectativas para este año?», dijo la profeta Maldonado en su video.

En los últimos meses de 2020, la madre de los hijos del apóstol hondureño también se dejó ver muy contenta así como en los inicios de este 2021. Las fotos que publicó en sus redes sociales muestran a la dama Ana Maldonado con una figura mucho más delgada y feliz, iniciando nuevos proyectos de vida junto a sus hijos. También ha revelado que está emprendiendo en su nueva iglesia.

Nota relacionada: «Tuve que hacerlo»: Ana de Maldonado revela por qué pidió divorcio

Ana Maldonado

La profeta Ana Maldonado y Guillermo Maldonado sostuvieron un matrimonio de 32 años. En su trayectoria, aconsejaron a miles de familias, incluso con gran influencia en congregaciones hondureñas.

Sin embargo, la noticia de su separación causó gran polémica en medios nacionales e internacionales. Gran parte de líderes religiosos consideraron que, de acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida.

Semanas atrás la profeta Ana Maldonado reveló la razón por la que se divorció del pastor, Guillermo Maldonado.

“Yo consulté a una autoridad espiritual con este asunto del divorcio y tomé la decisión de separarme, porque tuve que hacerlo, por situaciones personales que no quiero sacarlas, son personales y no creo que deba hacerlo. No son cosas raras”, dijo Ana de Maldonado, quien a su vez, mencionó que se encuentra animada, gozando de buena salud «y mucha paz», dijo Ana Maldonado mediante un video que difundió en redes sociales.

