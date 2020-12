REDACCIÓN. ¿Ejercicio o una mala postura? Son las preguntas que nos hacemos cuando sentimos un dolor fuerte en el abdomen. Todo, menos el hecho que pueda ser una enfermedad más fuerte, un poco de medicina y listo.

Pero no, debes detenerte a pensar que quizá uno de esos tantos dolores o molestias que has tenido es debido a la diverticulitis ¿raro no? Por su nombre, en lugar de algo malo parece que fuese divertido, cuando es todo lo contrario.

Lea también: ¿Sufre fatiga muscular? Dígale adiós con estos diez alimentos saludables

La diverticulitis o enfermedad diverticular es la inflamación de divertículos del colon debido a un aumento de la presión intraluminal. Los divertículos son bolsas que se forman, generalmente, en la parte izquierda de las paredes del colon, aunque puede ocupar todo el colon, la presencia de divertículos en el colon se denomina diverticulosis.

Cuando se produce un aumento de la presión intraluminal, tiene lugar una pulsión de la mucosa a través de las capas musculares del colon en sus puntos débiles, que corresponden a los puntos donde penetran los paquetes vasculonerviosos.

Sin síntomas

En la mayoría de los casos, la enfermedad diverticular no presenta síntomas, pero pueden aparecer hemorragias o diverticulitis cuando hay complicaciones. La diverticulitis (que es la infección de los divertículos) a su vez puede provocar dolor en el abdomen, fiebre y escalofríos. Las complicaciones más graves pueden llegar a provocar una ruptura o la aparición de fístulas que requerirán de cirugía.

Una de las causas puede ser tener una alimentación demasiado baja en fibras, especialmente por los alimentos procesados. La falta de fibra contribuye al estreñimiento y las heces duras, por lo que aumenta el esfuerzo en las deposiciones y la presión en el colon o los intestinos y, por tanto, puede llevar a la formación de estas bolsas.

Prevención

Lo mejor para prevenir esta patología es realizar ejercicio de forma regular y llevar una buena dieta que contenga fibra, de la que destacan los siguientes alimentos y bebidas:

Ensalada de manzanas con ciruelas

Jugo de limón, sábila, bayas de goji o zanahoria

Ajo

Bebidas y alimentos con probióticos

Papaya

Información verificada en el blog «Top Doctors».

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn