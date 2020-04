Director del Técnico Honduras ve «imposible» un regreso a clases en 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El director del Instituto Técnico Honduras, Nelson Cálix, cree que el regreso a clases en 2020, al menos en el sector público, será complicado pues los colegios no cuentan con suficientes recursos para implementar medidas de seguridad.

No es un secreto que la mayoría de estudiantes que asisten a los colegios públicos, inclusive muchos de los que están en privados, no cuentan con la capacidad de poder someterse a un ritmo de clases virtuales.

En ese sentido, el director del Técnico Honduras señaló: «Nosotros estamos atendiendo a más de 1,700 a 1,800 estudiantes. Pero nos dejan 800 estudiantes flotantes que no han sido atendidos y esto porque no tienen accesibilidad, no tienen medios electrónicos, no tienen computadora, etc.»

En otras condiciones, el Estado debería de facilitar a los estudiantes para desarrollar este tipo de prácticas. Sin embargo, la mala gestión del Gobierno en las últimas décadas hace que el Sistema de Educación Público en Honduras sea de muy bajo nivel, dijo.

Clases con el calendario americano

Por otra parte, el director de uno de los colegios más populares de la capital sostiene que una de las alternativas para poder seguir con el año escolar es adoptar el calendario americano. Aunque tampoco se puede especular con el tema debido a que nadie puede determinar el tiempo que durará la pandemia.

«Una opción podría ser tomar el calendario americano. Iniciando en septiembre a junio y el otro, regresa en junio o julio y reponer en diciembre y enero. Pero no tenemos la certeza de poder aglutinar personas en los centros educativos y no hay certeza que se pueda reponer el tiempo», acotó.

En ese marco, la vuelta a clases es casi imposible al menos en 2020. Hay que recalcar que las instituciones públicas no cuentan con agua, jabón, caretas o guantes, para hacerle frente al Covid-19, indicó Nelson Cálix. Por lo que, los alumnos de los colegios públicos estarían demasiado expuestos al contagio.

