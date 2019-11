Director de Proyecto Agrícola Militar: No permitiremos injerencias políticas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El capitán de navío de las Fuerzas Armadas de Honduras, Adán del Cid, advirtió hoy que no permitirán la injerencia de politicos en el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (CAPDAH) aprobado por el gobierno mediante el PCM 052.

Adán del Cid está al mando de la institución ejecutora del Programa y que se denomina Dirección de Desarrollo Agrícola(DDA), que dentro de la nomenclatura militar será identificada como C-10.

El oficial ejemplificó la injerencia con el caso de un ingeniero que ofreció sus servicios y que aseguró tener «un familiar que había sido militar, y hasta nos ofreció que nos podía traer cualquier recomendación de políticos», dijo.

Del Cid indicó que esta situación no se permitirá y prometió que «en caso de que hayan políticos que quieran manipular el proceso los daremos a conocer».

Asimismo dejó claro que nadie podrá quedarse con los recursos del Programa, para su beneficio, porque » es una administración diferente y hay un seguimiento completo de las FF.AA.».

Un proceso abierto

El oficial hondureño afirma que el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) es un programa que no tiene llave, que está abierto a todo el pueblo y que pueden agregarse todos los que quieran apoyar.

De igual manera enfatizó que «el que no quiere venir pues sus razones tiene. No se por qué no asistieron». Por otra parte manifestó que han tenido muchas visitas y se han acercado a ellos diferentes entidades de los municipios y aldeas.

«Hemos tenido visita de presidentes de mancomunidades y están poniendo a la orden los bancos de datos para ver si aplican para entrar y ser beneficiados con este programa», expresó.

Posibles beneficiados a este recurso

De acuerdo con las palabras brindadas por el coronel, este programa beneficiaría a grupos de campesinos que son productores de campos. «No les digo empresas campesinos ni cajas rurales pues ellos se denominan con diferentes nombres», mencionó.

De igual manera expuso que el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y otras empresas han querido acercarse a apoyar.

Precisó que «el proyecto es muy amplio y se espera que todo coincida en beneficio de los campesinos que es a quienes está destinado el programa».

Cifras oficiales

En relación al porcentaje de personas a las cuáles el programa iba a beneficiar este año, detalló que se manejaba la cantidad de 1,200 productores con una inversión de 66 millones de lempiras; pero debido al tiempo y a la fecha de entrega del presupuesto, no se tiene el tiempo necesario para poder lograrlo pero se está en ajustes.

En ese sentido reveló que un total de siete mil productores serán beneficiados con 300 millones de lempiras para el año 2020, aunque ellos esperaba que la cifra fuera de nueve mil.