«Estuve al borde de la muerte»: director departamental revela cómo venció el COVID

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras permanecer casi un mes interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el director departamental de Educación de Francisco Morazán, Mario Quezada, venció el COVID-19.

El docente señaló que estuvo al borde de la muerte y que gracias a Dios y a las atenciones del personal sanitario del IHSS logró salir victorioso. De igual manera, agradeció a cada una de las personas que estuvieron pendientes de él y su salud.

“Estoy renovado, primero hay que dar gracias Dios, porque me sacó de esa difícil situación, seguido a mi familia que me ha acompañado, a mis amigos, compañeros de trabajo, docentes de Francisco Morazán que han estado pendiente, que con sus oraciones me sacaron de allí”, afirmó Quezada.

Además, el maestro destacó, “al seguro social, a sus médicos, enfermeras, a todo el personal darle las gracias, porque me ayudaron a salir de esa difícil situación”.

Difícil situación enfrentando el COVID-19

El director departamental de Educación de Francisco Morazán detalló que le tocó vivir la enfermedad de una manera muy difícil, por lo que aseguró que el COVID-19 es variante en cada ser humano.

Además, Quezada puntualizó que sigue en rehabilitación en el seguro social, todas las tardes realiza ejercicios respiratorios debido a la afectación en sus pulmones, por causa de la neumonía.

De igual manera, comunicó que ya volvió a sus funciones para atender a sus compañeros docentes. A la vez, dijo que ese es un aspecto que lo distrae y ayuda en la parte psicológica que deja la enfermedad.

Mario Quezada estuvo hospitalizado en dos ocasiones. La primera vez ingresó el 19 de enero, salió el 21 y le tocó reingresar, porque se volvió a complicar. En la segunda vez pasó un mes en el IHSS, con una muy buena atención, sostuvo.

“Estuve al borde de la muerte, le digo a la población que tenemos que seguirnos cuidando, esta enfermedad sigue latente e incluso los que ya la padecimos debemos de cuidarnos más porque nos deja múltiples secuelas”, concluyó.

