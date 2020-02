Director de la RAE visitará Honduras para revisar idioma español

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, llegará a Honduras para revisar el idioma español y abogar para mantener el buen uso y unidad del idioma.

Cabe señalar que Cuba fue el primer país donde el experto hizo escala. Asimismo, visitará otros países de Latinoamérica, como ser, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

El director de la RAE, señaló que busca mantener la unidad del idioma español, pero sin perjuicio de las particularidades que existen en cada país. Además, manifestó que dicha institución no establece reglas imperativas.

Durante su visita a la Universidad de La Habana Cuba, Muñoz indicó: «La unidad significa que nos sigamos entendiendo, que nuestro léxico, nuestro vocabulario sea más o menos equivalente sin perjuicio de las bellísimas particularidades que hay en cada uno de nuestros países».

El especialista del idioma español, quien también es el titular de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) señaló que el fortalecimiento del idioma debe ser la misión de todos los académicos.

La RAE revisa el uso de determinada palabra

Respecto al cuidado del idioma español, el experto de la RAE se refirió al impacto que el género Reguetón podría ocasionar en la lengua. Por lo cual, señaló que si estas son palabras que se están implantando en la sociedad, la Academia debe realizar algunas revisiones.

Entre lo que se debe analizar, está «el uso que se hace de una determinada palabra para incorporarla al diccionario y la extensión de ese uso. Se revisa si se usa, y cuantas personas lo utilizan».

Además, manifestó: «Las academias no tienen poder público, tienen autoridad intelectual y de ella se valen, no de que puedan imponer sanciones por no hablar de una determinada manera».

En cuanto al enriquecimiento del idioma, Muñoz resaltó que existe la posibilidad de sumar «muchos neologismos». También destacó que el español es conocido como una lengua mestiza durante toda su historia.

Catedrático presentó su diccionario especializado

Es oportuno señalar que al finalizar su visita a Cuba, por la Cátedra de Derecho Administrativo al especialista se le nombro como «profesor distinguido» de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. De esa forma, reconocieron la trascendencia de su trabajo intelectual y su magisterio e impronta en las Ciencias Sociales.

Luego de reunirse con la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, el catedrático aprovechó para presentar un libro que él mismo elaboró. El documento, es el Diccionario Panhispánico del español jurídico.

Frente a universitarios y catedráticos explicó las características de diccionario especializado, el cual también posee una versión electrónica. El escrito cuenta con dos volúmenes y un total de 2.220 páginas que reúnen cerca de 40.000 entradas.

Sobre su impresión en la visita a la universidad, dijo: «Me voy apasionado, muy impresionado por lo que he visto en Cuba. La actitud de la academia cubana que trabaja admirablemente, por la condición con que ven las más importantes instancias políticas de este país la cultura del español».