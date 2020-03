Diputado: Por usar gel, hondureños darán positivo en pruebas de alcoholemia

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El diputado del Partido Alianza Patriótica Denis Castro Bobadilla, pidió a las autoridades de tránsito (DNVT) que no sancionen a los hondureños que resulten positivos en las pruebas de alcoholemia, ya que, en caso de dar afirmativo, sería por el uso del gel antibacterial, según él.

De acuerdo al congresista, el gel de mano causaría que todos los ciudadanos que lo utilizan puedan dar positivo en las pruebas de alcoholemia que se aplican a nivel nacional.

A su juicio, el uso excesivo de esa sustancia hará que todos los conductores de Honduras tengan grados elevados de alcohol en sangre.

“Se absorbe a través de la piel y habrá una mayor cantidad de gente al mismo tiempo con alcohol elevado en sangre”, aseveró.

Nota relacionada: ¿Puede elaborar gel antibacterial en casa? Experta explica cómo hacerlo

Ante llegada del COVID-19: ¿Qué gel virucida es útil y cómo se usa?

Tras la confirmación de dos casos de COVID-19 en el país, autoridades de Salud exhortan a la población a tomar las adecuadas medidas de prevención.

Una de las acciones necesarias es el uso de gel de manos. No obstante, no cualquier producto de este tipo será eficaz. El grado de alcohol etílico es determinante. Además, ¿Sabía usted que no es un gel antibacterial el oportuno? Debemos buscar uno virucida.

Lea también: Gobierno congela precios de antibacteriales como prevención ante coronavirus

¿Cuánto porcentaje de alcohol hará al producto efectivo?

Ésta es una de las preguntas más comunes, ya que existen miles de geles para limpiar nuestras manos, pero no todos son los más propicios en el marco de un padecimiento como el que recién llegó al país.

Expertos a nivel mundial han coincidido en que el más eficaz en búsqueda de prevenir contagios es el que contiene 70 por ciento de alcohol etílico o isopropílico.

No obstante, no sólo bastará con la utilización de un gel con las condiciones necesarias. Igualmente, la población debe lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, y no sólo cuando se va a ingerir algún tipo de alimento.