Diputado de El Salvador: «No me extrañaría» que quieran destituir a Bukele

EL SALVADOR. El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, opinó respecto al choque de opiniones generado la última semana entre el Congreso salvadoreño y el presidente de la República de ese país, Nayib Bukele.

Para entrar en contexto, se debe mencionar que, primero, el mandatario les hizo un llamado de atención a los diputados de la Asamblea Legislativa porque se ponen de acuerdo sobre el crédito de $109 millones para financiar la Fase III del Plan Control Territorial, con el cual, según Bukele, se dotará de insumos a la Policía y Fuerzas Armadas.

El jueves, durante la sesión del Congreso, los diputados no discutieron la aprobación del financiamiento. Por tal razón, el presidente dijo que el Consejo de Ministros había decidido ordenar a la Asamblea que sesionara este domingo por la tarde para ‘definir’ si van aprobar el dinero para la tercera fase del plan.

Ante este panorama, Bonilla dio algunas valoraciones durante una entrevista a un noticiero radial de El Salvador. A su criterio, el presidente está empleando estrategias políticas.

“Alguien decía: ‘es que se está yendo a un extremo, el que convoca a la Asamblea en un acontecimiento histórico inaudito y esto pone arisco al sistema político’. Bueno, pero es que en la Asamblea decían que ‘tiene la potestad de destituir al presidente’. Y si vamos con estas acciones, no me extrañaría que algún momento los diputados decidieran eso. Yo me mantengo fuera, no tengo nada en contra del Gobierno, pero tampoco avalo esas acciones para cohesionar”, dijo el diputado al referirse a unos comentarios que vio en redes sociales.

«No es el mecanismo»

«Estamos hablando de los 109 millones de dólares, yo siempre he dicho que, si hasta ahorita han funcionado, hay que darle el voto de confianza, pero el capricho de los diputados no permite que suceda”, continuó Bonilla.

«Se está convocado a la Asamblea para aprobar los $109 millones de manera apresurada, pero el plan de seguridad que no tiene fondos está funcionando. No hay congruencia. Entonces, ¿la convocatoria a la Asamblea se vuelve justificable?”, cuestionó..

Seguidamente, el parlamentario señaló que la Constitución de la República de El Salvador le da facultades al Consejo de Ministros para convocar. No obstante, consideró que eso no le da poder al Ejecutivo para “imponer la agenda”. En todo caso dijo que no hay ninguna consecuencia legal si los diputados no asisten. Él dejó claro que sí lo hará.

«Hay que ver si llegan 43 diputados. Si llegan, la Asamblea se abre. De lo contrario, no se podrá”, comentó. «Yo asistiré. Si se aprueban los 109 millones de dólares, está bien, pero no es el mecanismo”, opinó.