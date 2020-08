Diputada Waleska Zelaya: “Nunca le he vendido ni un alfiler al Estado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. “Nunca le he vendido ni un alfiler al Estado, nunca he sido dueña, ni socia, ni nada”, dijo este jueves la diputada nacionalista Waleska Zelaya tras conocer que deberá comparecer ante fiscales anticorrupción y personal de la ATIC por la venta millonaria de mascarillas a Inversión Estratégicas de Honduras (Invest-H).

“En esta oportunidad quisiera que me dieran el chance de acercarme a la ATIC para llevar las pruebas”, expresó la parlamentaria entrevistada por medios locales.

De igual forma, la legisladora nacionalista aseguró que se prepara con sus abogados para acudir a la cita que le envió el MP.

“No me han presentado pruebas ni nada. Yo soy la más interesada por acudir al citatorio. Estoy desesperada que sea lunes porque hay muchas cosas que evacuar”, manifestó Zelaya.

A renglón seguido, afirmó que se siente tranquila y que no siente ningún temor porque no ha hecho absolutamente de nada en contra del Estado de Honduras. “Solamente estoy extrañada”, reiteró.

Por otro lado, Waleska Zelaya explicó que ella no tiene nada que ver con la empresa G Y T y recalcó que no le ha vendido nada a nadie.

“Yo reto a que me traigan un documento que esté escrito con mi letra donde diga que yo le vendí algo al Estado o que el Estado me dio a mi o que yo le debo algo al Estado. Eso es totalmente falso”, aseveró.

Nota relacionada: MP cita a Waleska Zelaya y su esposo por millonaria venta de mascarillas

Waleska Zelaya: “Yo nunca sería capaz de hacer algo así”

Asimismo, confirmó que el señor Juan José Lagos es su esposo y él también deberá dar su declaración junto a sus abogados.

“Las personas que me conocen saben que yo nunca sería capaz de hacer algo así. Los que no me conocen y solamente leen en redes sociales, las campañas de desprestigio que quieren hacer les digo que es horrible vivir en un país donde el odio aflora tanto. Y no importa desprestigiar a la gente, mancharles el nombre. Esto se va aclarar sin duda alguna más temprano que tarde. Ya barrieron y trapearon con el nombre mío y el de mi familia y eso se me hace injusto solo porque seamos de partidos diferentes”, señaló Waleska Zelaya.

La parlamentaria dijo que si hay recursos del Estado en este tema, no deben utilizarlos para enriquecerse.

Para finalizar, aclaró que la empresa GYT ya no es de ellos y que dejó de serlo mucho antes de que ella se convirtiera en diputada.

“Son otros los dueños. Y yo ignoro la actividad que hagan ellos como comerciantes de la misma”, evidenció.

“No tengo temor y no me da vergüenza decir que no hecho nada y mi único trabajo es legislar. No me involucro en las empresas de mi esposo, y no tengo ninguna otra actividad que me genere otra remuneración”, concluyó la congresista.

