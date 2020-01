Diosara García, la hondureña que se une al AD Carmelita de Costa Rica

COSTA RICA.- Con tan solo 18 años de edad, la joven hondureña Diosara García, es la nueva jugadora del AD Carmelita, equipo de la segunda división del fútbol femenino de Costa Rica.

La joven nació en la ciudad de Tegucigalpa, ha sido seleccionada nacional y también formó parte de uno de los equipos más laureados del país: Motagua.

CRONÓMETRO de Diario Tiempo conversó con la futbolista que juega como volante; donde nos contó cómo fueron sus inicios en el fútbol, desde cuando forma parte de un equipo federado y que tan difícil ha sido salir en busca de un sueño que es poco apoyado en Honduras.

ENTREVISTA

¿Cómo se da su fichaje con el AD Carmelita?

Yo vine la primera semana de diciembre, porque vieron mis videos jugando; se pusieron en contacto con mi mamá y ella me dijo, “arriesguémonos que nada perdemos”. Venimos y vimos cómo era el asunto, me gustó bastante el trato que le dan a uno como jugadora, los entrenamientos son muy profesionales y apoyan, ya sean en tercera, segunda o primera división.

¿Cuáles son las diferencias de primera con segunda división?

La diferencia es que en segunda división no pagan, no dan dinero, sino que dan el estudio; donde vivir y la comida. Ya en primera división si, ya dan dinero.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Desde pequeña me ha gustado jugar, cuando empecé ya a meterme al rollo de jugar fútbol, fue a los 12 años. Yo empecé a entrenar consecutivamente, todos los días. Era un objetivo el mío, entrenar, entrenar y entrenar.

Seleccionada Nacional

¿A qué edad es llamada a la selección de Honduras?

A los 14 años llegué a la selección Sub-17, participé en el Pre-mundial que hubo en Comayagua, que nos tocó contra Costa Rica y Belice… Seguí con la selección porque yo quería seguir creciendo. Luego llegué con la Sub-20, pero la trayectoria ha sido muy poca. Con la Sub-20 estuve en Guatemala en un torneo amistoso que hicieron el año pasado en noviembre y no nos fue muy bien.

¿Qué sintió cuando fue llamada por primera vez a la selección?

Cuando fui llamada tenía 14 años y era una alegría que ni yo puedo describir, solo dije “mami me convocaron”. No puedo describir, yo llegué ese día a alistar mis tacos, porque uno con 14 años muy difícil lo van a tomar en cuanta con la selección.

¿Era suficiente con los proceso en la selección?

Nosotras lo que queríamos era jugar, entrenar y estar más metido a rollo, pero como no apoyan el fútbol femenino en Honduras; nosotras no mirábamos diferencias, no mirábamos ese apoyo. Yo ocupaba otro nivel, entrenos más fuertes, pretemporadas, fogueos, etc.

¿Cómo fue su paso por Motagua?

Yo llegué a Motagua a principios del 2017, estuve con ellos un torneo, luego por temas personales me salí. Regresé al siguiente torneo que fue a finales del 2018, casi dos años y medio con Motagua. Me costó un poco al principio, porque yo sé que puedo ser buena jugadora, pero también me tengo que ganar mi puesto.

¿La relación con sus compañeras?

La verdad que las chavas son súper tranquilas, no echan de menos a las demás por ser nuevas, porque todas somos una familia y nos defendemos entre nosotras.

¿Cuál es su posición?

Con Motagua jugaba de contención; ya con la selección ya tengo otra posición que sería volante por ambos lados. Aquí en Costa Rica juego de volante, o también de enlace; donde de más resultado me voy a quedar.

¿Conocía algo del Carmelita antes de llegar?

Si, ya sabía algo del club. Cuando vine la primera vez Carmelita estaba en un proceso para entrar a segunda división, pero antes de estar con Carmelita, yo hice una pretemporada con Arenal Coronado y ahí no me quedé no, porque no me gustara el equipo, sino que uno siempre busca la mejor opción, la mejor oferta.

Sobre el fútbol femenino ¿Opinaría que mundialmente hace falta apoyo o solo es en Centroamérica?

No, al mundo en general, pero uno siempre habla por su país, yo me siento orgullosa de ser hondureña pero en ese aspecto, no apoyan al futbol femenino. Aquí en Costa Rica, Guatemala tienen su federación, sus complejos, sus canchas.

¿Sus equipos favoritos?

No tengo un equipo base femenino, pero admiro bastante la liga mexicana y la liga de Costa Rica. Lo que es España, México y aquí en Costa Rica son las Ligas que están arriba.