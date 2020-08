“Dinero había, pero se lo robaron”, decía primer sacerdote fallecido por COVID-19

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Ayer martes, se dio a conocer del primer sacerdote que murió a causa de COVID-19 en Honduras, el padre Mario Adin Cruz Zaldívar.

Cabe recordar que él se encontraba hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, donde presentó complicaciones respiratorias, las cuales no pudo resistir y lamentablemente murió.

En ese sentido, la diócesis de La Ceiba, mediante un comunicado expresó sus condolencias, uniéndose al dolor. Además, detallaron la trayectoria del padre, más allá de su deber y responsabilidad eclesiástica.

El padre Mario Adin participaba en actividades del desarrollo social, económico y cultural. Es importante mencionar que lo recuerdan como un delegado de la palabra que, además, siempre denunció las injusticias del actual sistema.

Vídeo del sacerdote

Por lo anterior, en redes social circuló un vídeo de su última eucaristía realizada en la Másica, Atlántida, donde estaba asignado.

En el vídeo se muestra como el padre cuestionó la forma en que se está manejando el problema ante la pandemia del coronavirus. Sin imaginar que el seria el primer sacerdote en morir a causa de COVID-19.

Asimismo, el presbítero dijo que el dinero no sobra, porque lo “acaparan” otras personas, y no les importa el hambre de los demás.

“Imagínense con todos los millones que han llegado para esta pandemia, yo les aseguro que no tendríamos por qué ver que la gente se esté muriendo”, manifestó el sacerdote Mario Adin Cruz Zaldívar.

De igual forma, agregó que la razón es porque no hay medicamento ni las condiciones en los hospitales. Preguntando «¿Pero por qué? ¿No hay pisto? “Si había pisto, pero se lo robaron”, respondió el mismo.

“Unos picaros, que van a dar cuentas delante de Dios, algún día, esos malditos”, señaló enérgicamente el sacerdote.

A su vez, añadió que están jugando con la vida, no solo de médicos, enfermeras, policías, sino de toda la gente.

“¿Por qué no llega?” continuo, “¿Por qué no llegan las bolsas solidarias a todos?” “¿Por qué solo llegan a un sector?” Por el egoísmo, dijo e indicó que eso separa a la población, colores políticos, manifestando que no pueden seguir permitiendo esas situaciones.

El sacerdote finalizó diciendo que es “un imperativo psicológico, ya que no pueden ser indiferentes ante el hambre y el dolor de un hermano”.

