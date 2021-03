Alerta COVID-19: ¿Hay circulación por dígitos hoy lunes?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante el aumento de casos de la COVID-19, el Gobierno definió nuevas medidas de circulación, mismas que estarán vigentes para la semana en curso, pero, ¿En qué departamentos se circula por dígito hoy lunes?

Hoy todos los ciudadanos sin importar su dígito, pueden circular por las calles a nivel nacional. No obstante, la población debe tener en cuenta que hay un toque de queda vigente en todo el país.

Para los cuatro departamentos con medidas especiales, el toque de queda dura una hora más. Las personas que ahí residen tienen prohibido estar fuera de sus casas desde las 8:00 PM hasta las 5:00 AM.

El resto del país no está exento de la remoción de las garantías constitucionales. La ley dice que los ciudadanos no pueden salir de sus casas a partir de las 9:00 PM hasta las 5:00 AM.

Rebeca Martínez, portavoz de la Secretaría de Seguridad, informó que la Policía Nacional realiza múltiples operativos para que se cumpla esa disposición.

Economía activa

Ahora bien, fuera del tiempo de toque de queda, los comercios en todo el territorio nacional pueden atender sin problema. No obstante, la normativa establece que no pueden recibir más allá del 50 % de la capacidad máxima de clientes para evitar aglomeración.

De igual forma, los responsables de los negocios están en la obligación de designar un horario especial para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad.

El Gobierno también indicó, días atrás, que los menores de edad sí están autorizados para visitar las tiendas. Pero, para ello, definió que ese segmento de la población debe utilizar su mascarilla en todo momento y seguir las demás disposiciones de bioseguridad.

Los negocios «bloqueados»

Bajo la nueva modalidad de «protección» por parte de las autoridades, hay comercios que tienen prohibido operar: bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, instalaciones deportivas, centros de convenciones y centros educativos (en nivel primario, secundario y superior).

La excepción recae nada más en los lugares que ya recibieron una autorización por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), para realizar un pilotaje. En casas particulares solo podrán reunirse hasta 10 personas.

Entre tanto, la emisión y validez de los salvoconductos sigue suspendida. Se exime al personal de seguridad, salud, transporte de carga, distribución de alimentos, droguerías, farmacias, sector agroalimentario y medios de comunicación.

Precauciones

Ante el incremento de casos de la COVID-19, cada ciudadano que tome la decisión de salir cumpla con cada instrucción de los protocolos de bioseguridad. Así se protegerá a sí mismo y a las personas que le rodean.

Para procurar la efectividad de las medidas, es oportuno que las personas mantengan una distancia entre sí de al menos de un metro y medio. La utilización de una mascarilla es indispensable.

No usar un tapabocas, aparte del peligro a la salud que conlleva, le podría atribuir una multa de al menos L200. Además, el irrespeto a la autoridad puede llevar a sanciones más fuertes.

