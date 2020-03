Diego Vázquez: «Vamos a presentar un escrito, mi expulsión fue injusta»

REDACCIÓN. Diego Vázquez se refirió al tema de la expulsión en el juego contra Real España que le impedirá dirigir en el clásico del sábado ante Olimpia por la 13 del Clausura.

El estratega alega que su expulsión no correspondía. «Vamos a presentar un escrito porque mi expulsión fue injusta», dijo el timonel del mimado.

Además, Vázquez contó su versión de lo que sucedió el sábado anterior con la caja de cervezas que fue lanzada al campo de juego.

«Escuché decir que no me tengo que involucrar. Cuando cae la caja llamamos a Héctor Rodríguez, cuarto árbitro, también al comisario y se hicieron oídos sordos; cuando no hacen caso la tiré al campo para que Raúl (Castro) la viera», dijo.

Y siguió: «En el acta el árbitro pone que no impactó en nadie, o sea que te tiene que rajar la cabeza para que no sea grave, tiene que haber sangre para que digan que no hay violencia. Seamos conscientes, si esa caja que viene de un palco impacta en alguien te lástima fuerte. Después nos siguieron agrediendo, los jugadores del Real España le pedían a la afición que se calmara», relató Vázquez.

Diego Vázquez señaló que autoridades del partido no estaba haciendo nada

Por otra parte y según la lógica de entrenador argentino, también se debería castigar al jugador del Real España que determinó sacar la caja del partido.

«La autoridad del partido tiene que proteger al protagonista, pero en vez de proteger castiga, entonces tiene que castigar al jugador del España que se metió a tirar la caja», sostuvo.

A lo que añadió: «Héctor Rodríguez y el comisario no hacían nada, como si no pasaba nada, que nos siguieran cayendo cajas, encendedores y cerveza; está bien que te quieran agredir verbalmente, pero con elementos de ese tipo», lanzó el DT.